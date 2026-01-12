استطلاع: أفكار اليمين المتطرف تلقى رواجا بصفوف الفرنسيين

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوموند" أن عددا متزايد من الفرنسيين باتوا يتفقون مع الأفكار التي يطرحها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

ويوافق نحو 42% من الفرنسيين على أفكار الحزب الذي تتزعمه مارين لوبان، في زيادة قدرها 3 نقاط عن العام الماضي، وبزيادة 13 نقطة منذ عام 2002، في حين لا يتفق 44% من الفرنسيين مع أفكار الحزب.

وبحسب الاستطلاع فإن نحو 44% من الفرنسيين يعتبرون أن الحزب لا يمثل خطرا على الديمقراطية، في المقابل يرى 41% أن هذا التشكيل السياسي "يمثل خطرا".

ويعتقد نحو 40% من المشاركين في الاستطلاع أن الحزب ليس مناهضا للأجانب، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من 60% بين مؤيدي حزب الجمهوريين (يمين)، كما يرى نحو نصف المشاركين (47%) أن حزب التجمع الوطني ليس معاديا للسامية.

الوصول للسلطة

وفي ما يتعلق بقدرة الحزب على الوصول إلى السلطة، يعتقد سبعة من كل 10 فرنسيين أنه قادر على القيام بذلك، وهو رقم يتزايد منذ عام 2019.

وتمكن الحزب اليميني المتطرف الذي تزايدت شعبيته في السنوات الأخيرة، من حصد 125 من أصل 577 مقعدا في الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2024.

وفي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان 2022، حصلت مارين لوبان على 41.45% من الأصوات في مواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكانت قد خسرت أمامه أيضا في الجولة الثانية عام 2017 (بنسبة 33.90%).

وكانت محكمة ابتدائية في باريس قضت العام الماضي بمنع مارين لوبان من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات بأثر فوري، في قضية تتعلق بتوظيف مساعدين في البرلمان الأوروبي. وستبدأ محاكمة الاستئناف الثلاثاء، ولكي تتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يجب عليها الحصول على البراءة أو تخفيف الحكم بعدم الأهلية.