احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثالث مع تواصل انقطاع الإنترنت

تواصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة الإيرانية لليوم الـ15 في العاصمة طهران وفي عدة مدن أخرى، بينما أكد مراسل الجزيرة انحسار المظاهرات وأعمال الشغب مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الانقطاع الشامل للإنترنت.

وأفادت وكالة أنباء فارس بخروج تجمعات احتجاجية وصفتها بأنها محدودة في عدد من أحياء العاصمة طهران الليلة الماضية.

وأضافت أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في منطقة بهارستان التابعة لمحافظة طهران إثر احتجاجات شهدتها المدينة الليلة الماضية.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن العاصمة طهران شهدت في بعض مناطقها احتجاجات محدودة، موضحا أنه بسبب انقطاع الإنترنت، فإنه لا تتوفر معلومات كافية عن حجم المظاهرات في المدن الإيرانية الأخرى.

عشرات القتلى

من جانبها، قالت وكالة تسنيم إن 109 من قوات الأمن والشرطة قُتلوا في أعمال الشغب بمناطق عدة في إيران، بينما أفادت منظمة "آي إتش آر" الحقوقية بأن 192 قتلوا في الاحتجاجات.

وفي السياق، حذرت منظمات حقوقية من أن السلطات في طهران قد تكون ارتكبت "عمليات قتل" في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوعين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن التلفزيون الرسمي الإيراني بث مشاهد لمبان تحترق، بينها مسجد، ومواكب تشييع لعناصر أمن تؤكد السلطات أنهم قتلوا خلال الاحتجاجات.

كما ذكرت الوكالة أن مقاطع فيديو مسربة أظهرت خروج تظاهرات حاشدة في العاصمة طهران في ليالي الخميس والجمعة والسبت، رغم حجب الإنترنت. وأفاد صحفي من الوكالة بأن الحركة في طهران شبه معدومة.

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن مقطعا مصورا أظهر تصاعد أعمدة دخان كثيف ناجمة عن حرائق في أحد الشوارع ‍ومتظاهرين ملثمين، فضلا عن تناثر حطام ⁠على أحد الطرق في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.

حداد وطني

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت الحداد الوطني لمدة 3 أيام على القتلى الذين سقطوا وبينهم عناصر من قوات الأمن أثناء الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوعين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الأحد.

إعلان

كما دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين إلى المشاركة في "مسيرة مقاومة وطنية" في مختلف أنحاء البلاد اليوم الاثنين رفضا للعنف الذي يرتكبه "إرهابيون مجرمون"، بحسب ما أوردت القناة الرسمية.

واتهم بزشكيان -في مقابلة مع التلفزيون الإيراني- كلّا من الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار أوامر لمن وصفهم بمثيري الشغب بهدف تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.

وتشهد إيران احتجاجات على الأوضاع المعيشية في البلاد للأسبوع الثالث وسط انقطاع شامل للإنترنت، ورُفعت في عدد من المظاهرات شعارات مناوئة للسلطات.