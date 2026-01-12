أهالي أسرى غزة يعتصمون للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم

نظم أهالي أسرى فلسطينيين الاثنين اعتصاما أمام مقر "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في مدينة غزة، تضامنا مع أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب أهالي الأسرى الصليب الأحمر بالكشف عن مصير أبنائهم وأوضاعهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وتعيش عائلات الأسرى حالة من القلق المتواصل في ظل محدودية إمكانات التواصل وعدم توفر بيانات رسمية دقيقة، حيث تمتد فترات الانتظار دون إجابات، مما يفاقم المخاوف الإنسانية والقانونية المرتبطة بمصير أبنائها في السجون.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أماني الناعوق للجزيرة إن "الأولوية بالنسبة للجنة في الوقت الحالي تتمثل في متابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، والوصول إليهم".

وتأتي التحركات الشعبية في ظل معطيات نشرتها مؤسسات الأسرى الفلسطينية، كشفت عن وجود 1460 أسيرا وفقا لما أعلنته إسرائيل في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة، من بينهم 1220 معتقلا -أغلبهم من غزة- تصنفهم إدارة السجون الإسرائيلية ضمن ما يعرف بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

ورغم الإفراج عن 3745 أسيرا فلسطينيا خلال عمليات التبادل التي جرت عام 2025، فإن سجون الاحتلال لا تزال تضم آلاف المعتقلين، من بينهم نحو 9300 يخضعون للاعتقال الإداري وفق إحصائيات ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتتزايد مخاوف الأهالي مع الإعلان عن استشهاد 50 أسيرا من قطاع غزة داخل السجون، من بين 86 شهيدا من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جراء ظروف الاحتجاز القاسية والتعذيب الممنهج، وفقا لتقارير حقوقية.