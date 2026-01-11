وزير دفاع الصومال: إسرائيل تخطط لنقل فلسطينيين قسرا إلى "أرض الصومال"

قال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي إن لدى مقديشيو معلومات تفيد بأن إسرائيل تخطط لتهجير فلسطينيين قسرًا إلى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال"، واصفًا الخطوة بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة الصومال.

ودعا فقي، في تصريحات للجزيرة مباشر، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب اعترافها بما سماه "الإقليم الانفصالي"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يملك أي حق قانوني أو شرعي لمنح الشرعية لكيان داخل دولة ذات سيادة.

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع برنامج "المسائية"، أن الخطوة الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل قيادات انفصالية، رغم أن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف بـ"أرض الصومال" أعلنت خلال العامين الماضيين انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية.

وكشف فقي أن إسرائيل تسعى أيضًا إلى إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة بسبب موقعها الإستراتيجي قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب، محذرًا من أن ذلك يهدف إلى زعزعة الاستقرار وتقسيم الدول.

وأكد أن بلاده ستلجأ إلى كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية لرفض ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأفريقي يدرك خطورة هذه السابقة على استقرار القارة.

وأشاد الوزير بمواقف عدد من الدول العربية والإقليمية، بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، في دعم وحدة الصومال، كما ثمّن موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الاعتراف بما يسمى إقليم "أرض الصومال".