واشنطن تجدد ضرباتها ضد تنظيم الدولة في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات "واسعة النطاق" تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا السبت، ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 أميركيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس إن "ضربات اليوم (السبت) استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف أنحاء سوريا".

وأشارت القيادة إلى أن الضربات تأتي في إطار عملية "عين الصقر" التي أُطلقت "ردا على الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد قوات أميركية وسورية في تدمر" في 13 ديسمبر/كانون الأول.

وكان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أعلن في 20 من الشهر الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا، ردا على هجوم في تدمر أودى بحياة 3 أميركيين.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة إكس، إن القوات الأميركية بدأت عملية "عين الصقر" في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن وجودها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.