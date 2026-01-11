نيويورك تايمز: لهذا التزم بوتين الصمت عندما تحداه ترامب بالتدخل بفنزويلا

تساءلت صحيفة نيويورك تايمز عن أسباب التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت عندما تحداه نظيره الأميركي دونالد ترامب بالتدخل المباشر في فنزويلا التي تعتبر شريكا إستراتيجيا لموسكو في أميركا اللاتينية، وفي وقت كانت كاراكاس وموسكو تتطلعان إلى "مستقبل باهر" في الساحة الدولية.

وانطلق كاتب مقال تحليلي في نيويورك تايمز من اجتماع في مايو/أيار الماضي بالكرملين بين بوتين والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تحدث عن مستقبل مشترك باهر سيشهد "ازدهار العلاقات بين روسيا العظيمة، التي تُعد اليوم قوة رائدة في العالم، وفنزويلا".

وبعد 8 أشهر على ذلك الاجتماع، يقبع الرئيس مادورو على بعد حوالي 4700 ميل من الكرملين في مركز احتجاز فدرالي بنيويورك بعدما اعتقلته قوات أميركية خاصة في كاراكاس يوم السبت الماضي (3 يناير/كانون الثاني) في غارة عسكرية بأمر من الرئيس ترامب.

وبعد مضي أكثر من أسبوع على تلك العملية التي أثارت جدلا في العالم بأسره، لا يزال الرئيس بوتين يلتزم الصمت وهو موقف ترى الصحيفة أنه يعكس نهج روسيا في الأشهر القليلة الماضية لجهة التقليل من أهمية الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والتي كانت في الماضي ستثير غضب موسكو وتهديداتها.

وترى الصحيفة أن الرئيس بوتين أصبح حريصا على تجنب إثارة العداوة مع الإدارة الأميركية بينما يسعى لتحقيق بعض المكاسب في أوكرانيا، حتى لو كان ذلك يتطلب تفادي التورط في قضايا دولية أخرى دأب في السابق على التشدد بشأنها.

وحافظ بوتين على الصمت حتى عندما استولى الجيش الأميركي الأربعاء الماضي على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات كانت ترفع العلم الروسي، واكتفت روسيا ببيان مقتضب صادر عن وزارة النقل، وهو ما اعتبرته نيويورك تايمز "ضبطًا للنفس غير معتاد من دولة لطالما هددت بالحرب النووية".

وفي هذا السياق، ترى هانا نوت، مديرة برنامج أوراسيا في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، مقره واشنطن، أن الرئيس بوتين يضع نصب عينيه، هدفا واحدا هو "تحقيق النصر في أوكرانيا"، وبالتالي فإنه ليس من مصلحته استفزاز الإدارة الأميركية في أميركا اللاتينية.

إضافة لما وصفته بالتحفظ الإستراتيجي، ترى نيويورك تايمز أن قدرات بوتين أصبحت محدودة بعد أن تراجع نفوذ روسيا عالميا إلى درجة أنها أصبحت غير قادرة على التدخل في مجريات الأحداث في الدول الحليفة على غرار ما حصل في أواخر عام 2024 بسوريا عندما سقط نظام الرئيس بشار الأسد وما حصل للرئيس مادورو، وما تشهده إيران حاليا من مظاهرات تهدد مستقبل النظام الحاكم هناك.

وتعليقا على ذلك قال ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، إن الحرب في أوكرانيا استنزفت موارد روسيا التي أصبحت غير قادرة على مواجهة الضغوط الغربية ولم تعد تمتلك الموارد الكافية لتحقيق طموحاتها، وهو ما يعني أنها لا تستطيع خوض حرب ضد الولايات المتحدة دفاعا عن فنزويلا.

كما أن روسيا تأخد بعين الاعتبار ما يتمتع به الرئيس الأميركي ترامب من سلطة للتأثير على الوضع في روسيا وأوكرانيا وأوروبا بشكل عام، خاصة وأن واشنطن لا تزال تزود الجيش الأوكراني بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة.

ومن منظور إستراتيجي آخر، ترى موسكو أن تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا يمهد لانتزاع غرينلاند من الدانمارك، وهو ما يهدد مستقبل الناتو، الذي تأسس عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية كحلف تقوده الولايات المتحدة في أوروبا للتصدي لنفوذ موسكو.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس بوتين يسعى منذ سنوات لإحداث انقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها القدامى في حلف الناتو لأن ذلك سيمنح روسيا نفوذًا أكبر في أوروبا، بعد أن فقدت سيطرتها على جزء كبير من القارة العجوز في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.