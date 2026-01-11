الاحتلال ينسحب من نابلس ويصيب 20 فلسطينيا بينهم مراسل الجزيرة

أصاب الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا، بينهم 3 بالرصاص الحي، واعتقل اثنين آخرين، قبل انسحابه من البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث شنّ عملية عسكرية بدأت فجر الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح متوسطة خلال ما وصفه بنشاط عملياتي في مدينة نابلس، في اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال، وأضاف أنه يطارد مطلق النار على الجندي.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باندلاع الاشتباكات عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى البلدة القديمة في نابلس، وأوضح أن الاحتلال نشر عناصر من فرق القناصة في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق مسيّرات في سماء المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 20 إصابة، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي نُقلت إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة واحدة بالرصاص المطاطي، وأخرى جراء الاعتداء بالضرب، و15 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى علاجها ميدانيا.

إصابة مراسل الجزيرة

وأطلق الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر على الطواقم الصحفية إلى جانب السكان، حيث أُصيب مراسل الجزيرة بفلسطين ليث جعار بحالة اختناق، بعد استهدافه بشكل مباشر بقنبلة غاز أثناء تغطيته الميدانية في نابلس.

وأظهرت صور بُثت على الهواء مباشرة لحظة تلقي جعار الإسعافات الأولية، بعدما تسببت القنبلة الغازية في تعذر تنفسه وعدم قدرته على الكلام، نتيجة استنشاق الغازات التي أطلقتها قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان اعتقال الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لؤي شعبان وحميدو زكاري من داخل البلدة القديمة، عقب محاصرة مسجد في المدينة.

وبحسب الشهود، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي لاحقا بشكل كامل من داخل البلدة القديمة بعد انتهاء العملية العسكرية.

شهيد في الخليل

وفي تطور آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ليلة السبت، مضيفة أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أُبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطن شاكر فلاح أحمد الجعبري (58 عاما) برصاص الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على مركبة فلسطينية وسط الخليل الليلة الماضية بذريعة تنفيذ عملية دهس.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ومنعت طواقمَه من الوصول إلى المكان لتقديم الإسعافات لفلسطيني أُصيب داخل مركبته وأن قوات الاحتلال قامت باحتجازه.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر 2023.

وشهدت مخيمات الضفة اعتداءات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة تركت آثارا مدمّرة على جوانب حياة الفلسطينيين كافة.

ونشرت اللجان الشعبية لمخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، معلومات محدثة بشأن تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

مخيم طولكرم

تدمير 1000 شقة سكنية بشكل كامل.

تدمير 2300 شقة جزئيا.

حرق 50 بيتا بشكل كامل.

حرق وتدمير وتفجير 500 محل ومنشأة تجارية.

تدمير 480 مركبة.

نزوح 16 ألف فلسطيني من المخيم ومحيطه.

تدمير كامل البنية التحتية بما يشمل التمديدات الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات.

مخيم نور شمس

تدمير 750 شقة بشكل كامل.

تدمير 1350 شقة على نحو متوسط.

تدمير 800 شقة بشكل جزئي.

حرق 85 بيتا بشكل كلي.

تدمير 300 محل ومشروع.

تدمير كامل للبنية التحتية.

نزوح 11500 من المخيم بواقع 3500 عائلة.

مخيم جنين