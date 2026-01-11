متظاهر ينزل علم إيران من مبنى سفارتها في لندن

تداول ناشطون، السبت، لقطات مصورة تُظهر قيام أحد المتظاهرين بإنزال العلم الإيراني من سفارة طهران في العاصمة البريطانية لندن، ورفع العلم المعروف للدولة الإيرانية قبل ثورة عام 1979، وذلك خلال مظاهرة ضمت المئات دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأظهرت اللقطات قيام أحد المتظاهرين بتسلق مبنى السفارة الإيرانية في لندن، على وقع هتافات المتظاهرين، واستبدال العَلَم الذي يحمل شعار "الأسد والشمس"، والذي كان سائدا قبل الثورة بعَلَم الجمهورية الإسلامية.

وبقي العلم لعدة دقائق قبل أن يزال لاحقا، وفق شهود عيان.

وانطلقت احتجاجات في إيران قبل أسبوعين بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية، بعد أن وصل سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات متدنية، وارتفع الدولار بنسبة تتجاوز 21% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وحده.

وتتوزع الاحتجاجات في عموم الجغرافيا الإيرانية على عدة محافظات، ويتركز أبرزها في طهران وأصفهان وشيراز ومشهد وهمدان وقم والأهواز وكرمان شاه.