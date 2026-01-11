لقطات توثق قصف الاحتلال عمالا وسط قطاع غزة وإصابة عدد منهم

عرضت قناة الجزيرة مباشر لقطات حصلت عليها تظهر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمالا وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وتظهر المشاهد، التي صورتها كاميرا مراقبة، عددا من العمال يقفون في موقع به آليات وشاحنات ضخمة، قبل أن تسقط قذيفة وسط الموقع بشكل مفاجئ.

وفيما أسرع رجلان كان يقفان إلى جوار الآليات بالجري، سقط أحد الأشخاص على الأرض نتيجة إصابته جراء القصف فيما يبدو.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن القصف استهدف عمالا تابعين للبلدية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

شهداء

وفي وقت سابق من السبت، قال مراسل الجزيرة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 7 آخرون في هجمات جوية وبرية شنها جيش الاحتلال على مناطق في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في القطاع أن فلسطينيين استشهدا بنيران القوات الإسرائيلية في شرق مدينة غزة وخان يونس.

وأكد مستشفى الشفاء وصول جثمان شهيد فلسطيني انتشل من حي الزيتون، بعد استهدافه في قصف لقوات الاحتلال يوم الجمعة.

وذكر المراسل أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدن رفح وخان يونس ودير البلح وشمالي قطاع غزة.

وشمل القصف هدفا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق مروحية للاحتلال النار صوب المناطق الشرقية من بلدة جباليا.

وفي جنوبي القطاع، شنت مقاتلة إسرائيلية غارة على مدينة رفح، في حين أطلقت آليات الجيش نيرانها شمالي المدينة الخاضعة بالكامل لسيطرته.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في قطاع غزة أن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء قصف الاحتلال مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.