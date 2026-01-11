كيف علّق سوريون على إنهاء وجود "قسد" في حلب؟

أثار خروج آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينة حلب تفاعلا واسعا بين السوريين، بعدما أُغلقت صفحة وجودها داخل المدينة للمرة الأولى منذ عام 2012.

وفجر اليوم الأحد، غادر آخر عناصر "قسد" حي الشيخ مقصود، بعد تحصّنهم داخل أحد المرافق الطبية، حيث نُقلوا بحافلات إلى مدينة الطبقة في ريف الرقة.

وجاء هذا الانسحاب عقب 5 أيام من الاشتباكات مع الجيش السوري، انتهت بخسارة حي الأشرفية ثم الشيخ مقصود، لتُطوى بذلك صفحة الوجود العسكري لـ"قسد" داخل حلب.

في المقابل، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن الانسحاب جاء نتيجة تفاهم جرى بوساطة أطراف دولية، شمل وقف إطلاق النار، وتأمين إخراج القتلى والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وتزامن هذا الإعلان مع وصول المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث جرى بحث التواصل بين الحكومة السورية و"قسد"، مع تأكيد واشنطن دعمها للحكومة السورية في جهود تحقيق الاستقرار.

نقاش واسع

ومع تثبيت واقع جديد في المدينة، تحوّلت حلب سريعا إلى محور نقاش رقمي واسع، عكست فيه التعليقات قراءات متعددة لما جرى، وفق ما رصده برنامج "شبكات" في حلقة (2026/1/11).

ففي قراءة احتفالية، اعتبر محسن أن حلب باتت "خضراء بالكامل"، موجّها تهنئةً لأهل المدينة، في إشارة إلى عودتها الكاملة لإدارة الدولة السورية.

رسميا حلب بالكامل خضراء، مبارك يا أهل حلب هذا النصر. بواسطة محسن

وبلهجة تحذيرية، رأى زورو أن ما حدث في الشيخ مقصود يحمل رسالة واضحة لمن يراهنون على إسقاط سوريا، معتبرا أن رفض التفاهمات في البداية قاد في النهاية إلى خروج قسري، واصفا ما جرى بأنه درس لمن "لا يتعلّم من التاريخ".

من يراهنون على إسقاط سوريا نقول: خذوا جماعة الشيخ مقصود مثالا، قيل لهم نعمل اتفاق قالوا لا، قيل لهم أخرجوا مع أسلحتكم قالوا لا، وفي النهاية خرجوا، الدرس واضح، ومن لا يفهم التاريخ، يعيده بطريقة أقسى. بواسطة زورو

أما زيد، فركّز على البعد العسكري، معتبرا أن حلب أصبحت خالية من وجود "قسد" بعد ما وصفه بتضحيات الجيش السوري، ومؤكدا أن المدينة باتت موحّدة دون تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الدولة.

حلب حرة بالكامل.. حلب خضراء دون مليشيات قسد بعد تضحيات من جيشنا العربي السوري. بواسطة زيد

في المقابل، طالبت رانيا بتجاوز منطق الخسارة والربح العسكري، والتركيز على مستقبل الأكراد ضمن سوريا، عبر إدماج وطني حقيقي بعيدا عن الأطر المليشياوية.

خلص خسرتوا، اتقبلوا القصة وفكروا بمستقبل الشعب الكردي و إدماجه بسوريا بشكل حقيقي و وطني. بواسطة رانيا

وعلى الأرض، أعلن محافظ حلب أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية يشهدان عودة تدريجية للاستقرار، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع أعمالها الميدانية بشكل مستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية.