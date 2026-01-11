قطر وأنغولا تبحثان حل النزاع بين الكونغو ورواندا

تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية أنغولا تيتو أنتونيو.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والسبل الكفيلة بدفع مسار الحل السلمي بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا.

وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى حل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، واحترام مبادئ القانون الدولي، بما يُعزز الاستقرار ويوطّد الأمن والسلم الدوليين.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وتتزامن مع استمرار سيطرة مسلحي حركة "إم 23" على مساحات واسعة من شرق الكونغو.