غارات إسرائيلية في غزة والاحتلال يعترف بقتل 3 فلسطينيين

شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الأحد غارات على مواقع متفرقة في مناطق انتشار جيش الاحتلال بقطاع غزة، بعد استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بنيرانه أمس السبت.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة ومخيم البريج وسطه.

وأمس السبت، اعترف الجيش الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بزعم أنهم شكلوا تهديدا فوريا للقوات المنتشرة في الميدان.

وادعى في بيان، أن قوات فريق القتال التابع للواء 188، العاملة جنوب قطاع غزة، رصدت السبت، 3 مسلحين فلسطينيين عبروا ما يسمى بـ"الخط الأصفر" واقتربوا من القوات، زاعما أن أحدهم حاول أخذ معدات عسكرية للجيش قبل أن يفر من المكان.

وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة بتوجيه من منظومة النيران التابعة للواء، أسفرت عن مقتل من وصفه بـ"المسلح" غرب الخط الأصفر.

وفي شمال القطاع، زعم الجيش في البيان ذاته أنه رصد عددا من "المسلحين" الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات، ما اعتبر تهديدا فوريا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القوات أطلقت النار فور رصدهم، ما أدى إلى مقتل اثنين من "المسلحين".

والسبت أيضا، قالت مصادر طبية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين وأصاب عددا آخر، باستهدافات نفذها في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وأكدت المصادر إصابة عدد من الفلسطينيين بغارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية قرب مدخل مخيم المغازي للاجئين، وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان إن جميع المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي كان قد انسحب منها بموجب اتفاق وقف النار.

جاء ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

كما شن الجيش الإسرائيلي فجر السبت غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة بالقطاع، ضمن المناطق التي تخضع لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن استشهاد 439 فلسطينيا وإصابة 1223 آخرين.