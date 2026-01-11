عاجل,
أخبار|إيران

عاجل | رويترز عن مصادر إسرائيلية: إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي بإيران

ترامب ومادورو
Published On 11/1/2026
|
آخر تحديث: 09:10 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان