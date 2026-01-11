بلومبيرغ: ترامب يدرس بجدية إصدار تفويض بشن هجوم على إيران

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس بجدية إصدار تفويض بشن هجوم على إيران.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض للوكالة بأن ترامب أُطلع على مجموعة من الخيارات لشنّ ضربات عسكرية في إيران، بما في ذلك مواقع مدنية، وهو يدرس بجدية إصدار تفويض لشنّ هجوم.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء المقبل إحاطة بشأن خيارات محددة للرد على الاحتجاجات في إيران.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع سيشارك فيه كبار مسؤولي الإدارة لمناقشة الخطوات المقبلة، والتي قد تشمل تعزيز المصادر المناهضة للحكومة على الإنترنت وتوجيه ضربات إلكترونية سرية ضد مواقع عسكرية ومدنية إيرانية وفرض المزيد من العقوبات على النظام وشن ضربات عسكرية.

وأضافت الصحيفة عن مصادر أن وزيري الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيشاركون في اجتماع الثلاثاء.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه لا يتوقع صدور قرار نهائي من ترامب بشأن إيران خلال الاجتماع ولا تزال المداولات في مراحلها الأولى. ونقلت عن بعض المسؤولين أنهم أعربوا خلال المداولات الأولية عن مخاوف من أن يساعد التدخل في دعاية النظام الإيراني.

وكشفت وول ستريت جورنال أن مذكرات بعثت لوكالات حكومية بشأن آرائها حول ردود فعل محددة بما في ذلك الأهداف العسكرية المحتملة والخيارات الاقتصادية قبيل اجتماع ترامب، مشيرة إلى أن إرسال محطات لخدمة ستارلينك لإيران هو إحدى الخيارات المطروحة للنقاش.