تصعيد إسرائيلي في نابلس وسقوط شهيد في الخليل

صعد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في نابلس صباح اليوم الأحد، في حين سقط شهيد في الخليل برصاص جنود الاحتلال الليلة الماضية.

وقال مراسل الجزيرة إن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية باتجاه الطواقم الصحفية في البلدة القديمة بنابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يحتجز عددا من الصحفيين في حارة الياسمينة داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وأفاد مراسل الجزيرة بتحليق طائرة مروحية فوق البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح متوسطة خلال ما وصفه بنشاط عملياتي في مدينة نابلس، في اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال، وذلك عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة.

في ذات السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا مصغرا مع قادة المؤسسة الأمنية.

رصاص في الخليل

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة الخليل ليلة أمس السبت، وقالت إن الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على شاب في حي الجعبري بمدينة الخليل، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية دعس، مما أدى إلى إصابته.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة الشاب في منطقة خلة حاضور في مدينة الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، في حين نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة في خلة حاضور، مما أدى لإصابة مواطن.

وذكرت وفا أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى المصاب، قبل أن يعتقله.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا أوليا عن محاولة الدعس في الخليل ويقوم بالتحقيق بالأمر، مضيفا أنه لا توجد إصابات ضمن عناصره.