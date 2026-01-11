عون ينفي وجود ضباط من نظام الأسد بلبنان ويدعو حزب الله "للتعقل"

نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون وجود ضباط كبار من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في لبنان، ووجه دعوة لحزب الله "للتعقل" مشيرا إلى أن سلاح الحزب أصبح يشكل عبئا عليه وعلى البلاد، وفق تعبيره.

وقال عون خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون لبنان: "لم يتبين وجود ضباط كبار من نظام نظام الأسد في لبنان ونحن على تنسيق مع الدولة السورية" بهذا الشأن.

يُذكر أن ملف الضباط السوريين الذين فروا إلى لبنان عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد تسليم دمشق قائمة للسلطات اللبنانية بأسمائهم.

فقد ذكر موقع ذا ميديا لاين الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن دمشق سلّمت السلطات اللبنانية قائمة تضم أسماء نحو 300 ضابط، مرفقة بمعلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وتحركاتهم، مما يعكس -بحسب الموقع- متابعة لصيقة من أجهزة الاستخبارات السورية، ويثير تساؤلات حول مدى استعداد الدولة اللبنانية للتعاون في ظل توازنات سياسية وأمنية شديدة الحساسية.

رسالة لحزب الله

وخلال رده على سؤال عن حزب الله، قال الرئيس اللبناني إنه آن الأوان "للطرف الآخر" لكي "يتعقل" ويضع يده بيد الدولة، في إشارة إلى حزب الله، مؤكدا أن حماية الشعب والأرض مسؤولية الدولة "ولم تعد فئة من الشعب مضطرة لتحمل هذا العبء".

وقال عون إن "الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة لكن شبح الحرب الكبيرة والاجتياح البري أبعد كثيرا" وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أكد الرئيس عون أن السلاح وجد في مرحلة لم يكن الجيش موجودا فيها، لكن الظرف الذي فرض وجوده انتفى الآن، والجيش والدولة اللبنانية هما المسؤولان عن حماية المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن هذا السلاح كان برأي البعض قادرًا على ردع إسرائيل وتحقيق الانسحاب، "لكنه اليوم أصبح عبئًا على بيئته وعلى لبنان ككل"، داعيًا إلى قراءة الظروف الإقليمية والدولية بواقعية.

وقال عون إن من شأن وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من لبنان المساعدة في تسريع حصر السلاح بيد الدولة. واشار إلى أن الجيش يسيطر على مناطق جنوب الليطاني، مؤكدا أن الأمر الأهم هو منع تحول المنطقة إلى "منطلق لعمليات عسكرية".

وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد على أن مصلحة لبنان تقتضي أن يكون القرار في الداخل لا في الخارج، داعيًا جميع الفرقاء إلى التعاون مع الدولة لمصلحة الوطن، وتغليب قوة المنطق على منطق القوة.

وتأتي تصريحات عون بعد وقت قصير من غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان، طالت بلدات عديدة في جنوب البلاد وأدت لمقتل مواطن لبناني وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.