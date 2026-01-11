غارات كثيفة على جنوب لبنان وإسرائيل تعلن مهاجمة مواقع لحزب الله

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب البلاد.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت 6 مواقع في جنوب لبنان، وبدأت بغارات على منطقة المحمودية ومحيط بلدة جباع في جنوب لبنان.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مرتفعات ووديان في منطقة الجبور والقطراني جنوبي البلاد أيضا، مشيرة إلى أن إسرائيل تدعي أن حزب الله يحاول إعادة بناء قدراته في هذه المناطق.

وقالت مراسلة الجزيرة إن الطيران الحربي الإسرائيلي ما زال يحلّق في المنطقة على ارتفاع منخفض، بينما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على مرتفعات الريحان في منطقة جزين.

بيان إسرائيلي

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة إكس إنه يهاجم بنى تحتية لحزب الله، وأوضح أنه هاجم أنفاقا "كانت تُستخدم لتخزين أسلحة في عدة مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان"، وفق زعمه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد خلال الأشهر الماضية أنشطة لحزب الله "بما يخرق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق ما جاء في بيانه.

ويمثل هذا القصف خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث تشن إسرائيل غارات شبه يومية وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.