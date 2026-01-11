عاجل,
عاجل| التلفزيون الإيراني: مقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في محافظة أصفهان خلال الاحتجاجات

Published On 11/1/2026
آخر تحديث: 10:59 (توقيت مكة)

عاجل| التلفزيون الإيراني: مقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في محافظة أصفهان خلال الاحتجاجات.

عاجل| قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية: مقتل 8 من قواتنا خلال أعمال الشغب يومي الخميس والجمعة الماضيين.

عاجل | الهلال الأحمر الإيراني: مقتل أحد أفرادنا خلال هجوم على مباني الإغاثة في مدينة جرجان شمالي البلاد.

عاجل | وزير الداخلية الإيرانية: أعمال الشغب تتقلص تدريجيا.

المصدر: الجزيرة

