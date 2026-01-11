كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر قادة قوات العمليات الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من كبار القادة العسكريين الأميركيين.

وبحسب الصحيفة، طلب ترامب من قيادة العمليات الخاصة المشتركة إعداد خطة الغزو، إلا أن هيئة الأركان المشتركة عارضت الفكرة، محذّرة من تداعياتها القانونية والسياسية، ومن احتمال أن تؤدي إلى أزمة حادة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأفادت المصادر بأن قادة عسكريين حاولوا صرف انتباه ترامب نحو خيارات أقل إثارة للجدل، مثل اعتراض ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي المستخدم للتهرب من العقوبات الغربية، أو تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة إن الجنرالات يرون أن خطة غرينلاند "غير قانونية" ولن تحظى بدعم الكونغرس، ويحاولون تجنيب الولايات المتحدة تبعاتها عبر طرح بدائل عسكرية أخرى.

انتخابات التجديد النصفي

وأضافت ديلي ميل أن مستشارين مقربين من ترامب، وفي مقدمتهم المستشار السياسي ستيفن ميلر، شجّعوا الرئيس على المضي قدما بعد ما وصفوه بنجاح عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرين أن التحرك السريع في غرينلاند ضروري قبل أي تحرك روسي أو صيني محتمل.

وشنت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي هجوما عسكريا على أهداف في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أسفر عن خطف مادورو وزوجته ونقلهما إلى ولاية نيويورك، حيث وُجّهت إليهما اتهامات من بينها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين بريطانيين اعتقادهم أن ترامب مدفوع أيضا برغبته في تحويل أنظار الناخبين الأميركيين عن أداء الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي، التي قد يخسر فيها الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.

نشر قوة عسكرية

وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة التلغراف بأن بريطانيا تجري محادثات مع حلفائها الأوروبيين حول إمكانية نشر قوة عسكرية في غرينلاند، بهدف حماية القطب الشمالي.

وذكرت أن مسؤولين بريطانيين التقوا نظراءهم من دول أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، لبحث خطط أولية قد تشمل نشر جنود وسفن حربية وطائرات، في إطار ردع ما تصفه لندن بالتصاعد العسكري الروسي والصيني في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن الدول الأوروبية تأمل أن يؤدي تعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي إلى إقناع ترامب بالتراجع عن طموحه بضم غرينلاند، في حين نقلت عن مصدر حكومي بريطاني أن لندن تشارك واشنطن القلق من "العدوان الروسي المتزايد" في الشمال، لكنها تختلف معها بشأن أسلوب المعالجة.

وتشير برقيات دبلوماسية -بحسب ديلي ميل- إلى أن المسؤولين الأوروبيين ناقشوا "سيناريو تصعيدي" قد يستخدم فيه ترامب القوة أو "الإكراه السياسي" لقطع علاقة غرينلاند بالدانمارك، ووصفت أسوأ الاحتمالات بأنها قد تؤدي إلى "تدمير حلف الناتو من الداخل".

وفي المقابل، تحدّثت البرقيات عن "سيناريو تسوية" توافق فيه الدانمارك على منح الولايات المتحدة وصولا عسكريا كاملا إلى غرينلاند، مع منع أي نفوذ روسي أو صيني، ووضع الوجود الأميركي القائم أصلا على أساس قانوني أوضح.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة إن بعض القادة العسكريين الأميركيين يصفون خطة ترامب بأنها "جنونية وغير قانونية"، مضيفا "يحاولون التعامل معه كما لو كانوا يتعاملون مع طفل في الخامسة من عمره، عبر إبعاده عن الفكرة بطرح بدائل أخرى".