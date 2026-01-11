شاهد: لحظة إصابة مراسل الجزيرة باختناق عقب استهدافه بقنبلة غاز

أصيب مراسل الجزيرة بفلسطين ليث جعار بحالة اختناق، اليوم الأحد، بعد استهدافه بشكل مباشر بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته الميدانية في مدينة نابلس.

وأظهرت صور بُثت على الهواء مباشرة لحظة تلقي جعار الإسعافات الأولية، بعدما تسببت القنبلة الغازية في تعذر تنفسه وعدم قدرته على الكلام، نتيجة استنشاق الغازات التي أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه الصحفيين والمواطنين في المدينة.

وأطلق الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر على الطواقم الصحفية إلى جانب السكان، في مشهد يتكرر في أكثر من مدينة، حيث تعرض المواطنون والصحفيون في مدينة الخليل أيضا لإطلاق قنابل غاز مماثلة.

قنبلة أثناء التغطية

ولم يتمكن مراسل الجزيرة ليث جعار من التحدث في رسالة أرسلها قبل دقائق من إصابته، بسبب صعوبة التنفس الناتجة عن استنشاق الغاز، إذ وثقت لقطات سابقة استهدافه بقنبلة دخان بشكل مباشر أثناء التغطية الميدانية في نابلس.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.