رسائل على الهاتف تقلق الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا للسماء عند منتصف الليل

تلقى إسرائيليون خلال ساعات مساء السبت رسائل نصية تحمل طابعا تهديديا، في ما وصف بأنه حملة ترهيب منسوبة إلى جهات إيرانية، على ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وجاء في نص الرسائل باللغة الإنجليزية "نحن قادمون. انظروا إلى السماء عند منتصف الليل".

وأثارت هذه الرسائل حالة من القلق والتساؤل بين المتلقين الإسرائيليين، والذي يقدر عددهم بمئات الآلاف، خاصة في ظل غموض الجهة التي تقف خلفها وتوقيتها، وسط مخاوف من أن تكون جزءا من حرب نفسية,

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن عددا كبيرا من الإسرائيليين خلال الساعات الأخيرة تلقوا رسالة نصية مشبوهة على هواتفهم المحمولة، جاءت باللغة الإنجليزية وتحمل مضمونا مثيرا للقلق.

المصدر لندن

وأظهرت بيانات الإرسال أن الرقم الذي صدرت عنه الرسالة مصدره لندن، ما زاد من الغموض حول مصدرها الحقيقي والجهة التي تقف خلفها، وأثار تساؤلات واسعة بين المتلقين حول دلالاتها وتوقيتها.

وقالت الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني إن الرسائل المخيفة التي تلقاها العديد من الإسرائيليين عبر الرسائل النصية القصيرة تندرج ضمن محاولة لإثارة الذعر، وبث القلق بين الجمهور.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الأمر لا يتعلق بعملية اختراق لأي جهاز أو حساب شخصي، بل بحملة تخويف لم يكشف عن الجهة التي تقف وراءها، وأن الرسائل ليست سوى رسائل عشوائية واسعة الانتشار.

وشددت الهيئة الإسرائيلية على ضرورة تجاهل هذه الرسائل وعدم الاستجابة لها، أو الانجرار وراء مضمونها، مع التوصية بحظر الرقم الذي أُرسلت منه، وعدم إعادة توجيهها إلى الآخرين، حتى لا تسهم في توسيع دائرة القلق، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني "لا توجد أي ضغوط أو تهديدات حقيقية، ولا يتم جمع أي معلومات من المتلقين، ونواصل عملنا كالمعتاد لضمان أمن الفضاء السيبراني وحماية الجمهور".