حاكم دارفور: عمليات عسكرية في كردفان ودارفور ستدفع الدعم السريع للانهيار

الخرطوم – أكد حاكم إقليم دارفور ورئيس "حركة تحرير السودان" مني أركو مناوي أن العمليات العسكرية التي تنفّذها القوات المسلحة والقوة المشتركة في إقليمي دارفور وكردفان تحقق أهدافها بقوة ودقة، وتشير إلى ملامح بدء العد التنازلي لقوات الدعم السريع، ورجّح تراجعها بعد هزيمتها في عدد من المناطق الحدودية.

وقال مناوي -المشرف على القوة المشتركة التي تقاتل الى جانب الجيش- في لقاء مع مجموعة من الصحفيين المهتمين بالشأن السوداني في القاهرة، مساء أمس السبت، إن هناك محاولات من قوات الدعم السريع لفرض طوق على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال من جنوب كردفان وغربها، و"نحاول منع هذا الطوق".

وفيما يخص سقوط الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أوضح مني أركو مناوي أنها لم تُسقط فعليا في يد قوات الدعم السريع، بل تعرضت لإبادة شاملة نتيجة تكالب قوى دولية وإقليمية عليها، واستخدام أسلحة متطورة بهدف القضاء على أهلها على أساس عرقي.

وأكد مناوي أن ما يحدث في السودان يشكّل حربا عالمية، مشيرا إلى أن جميع آليات وإدارة العمليات العسكرية التي تجري على أرض السودان مصدرها خارجي بالكامل.

ورأى حاكم دارفور أن الأوضاع في السودان تقرأ مع تطورات ما يحدث في المنطقة، خصوصا في غزة والصومال واليمن، مؤكدا أن المؤامرة على البلاد كبيرة والخروج المطلق منها صعب، وسوف تستمر، وشدد على ضرورة التمسك بوحدة البلاد والقوات المسلحة والحكومة.

لا لحكومتين

وكشف مناوي أن المبادئ الأساسية للصراع بالسودان هي التمسك بعدم وجود دولتين أو حكومتين أو قوات أخرى غير القوات المسلحة، مضيفا أن أي ضغط دولي يجب ألا يتجاوز هذه المبادئ، وأن الوقائع ستفرض على واشنطن العدول عن موقفها مع قوى إقليمية متورطة في مساندة الدعم السريع، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر السودان على قبول ما هو غير مقبول.

إعلان

وفي رده على سؤال حول جهود المجموعة الرباعية لتسوية الأزمة في السودان، أوضح مناوي أنه لا يعترف بهذه المجموعة، واعتبر "الاعتراف بها خيانة"، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل فقط مع مقترحات وجهود تأتي من السعودية أو الولايات المتحدة أو مصر.

وطالب مناوي بالشفافية في عملية السلام، وقال إن الشعب السوداني كما قاتل مع جيشه وحكومته يجب أن يكون شريكا في أي تفاوض، رافضا أي تفاوض وحوار سري في شأن الحرب والسلام، ورأى أن أي عملية سياسية يجب أن تتوج بحوار وطني دستوري كامل بإرادة سودانية خالصة.

وعن الدعوات لهدنة إنسانية في السودان، قال مناوي إن أي هدنة ولو ليوم واحد مرفوضة ما لم يتم خروج أو إخراج قوات الدعم السريع من المدن التي احتلتها، وتجميعها في معسكرات، معربا عن دعمه مبادرة رئيس الوزراء كامل إدريس التي طرحها مؤخرا أمام مجلس الأمن الدولي، وقال إنها تعبّر عن المزاج العام للشعب السوداني.

وعن التحركات لفتح جبهة قتال جديدة في إقليم النيل الأزرق المحاذي للحدود الإثيوبية، كشف مني أركو مناوي عن وجود تجهيزات لشن هجوم من الخلف في مناطق الإقليم، موضحا أن هذه التحضيرات تتم في مناطق حدود جنوب السودان وإثيوبيا وليبيا، إضافة إلى إقليمي كردفان ودارفور، إلى جانب تدريب عناصر من قوات الدعم السريع داخل إثيوبيا، مؤكدا أن الخرطوم تتابع هذه التحركات بدقة.

واتهم مناوي قوات الدعم السريع بأنها أداة بيد مشروع إقليمي كبير يمتد إلى منابع النيل ومنطقة القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن قيادة هذه القوات لا تملك قرارها، ولا تعرف متى أو أين تُطلق آخر رصاصة، لأنها خاضعة بالكامل لهذا المشروع الواسع.

لا لإقصاء الإسلاميين

وبخصوص الحوار السوداني، أكد مناوي أن أي عملية تفاوض يجب أن تكون شاملة، مع التأكيد على عدم إقصاء الإسلاميين أو أي مواطن سوداني، مضيفا: "لا نريد أن يضغطنا المجتمع الدولي لمحاربة الإسلاميين، ولا أن يُدفع بنا إلى الاقتتال الداخلي".

وأشار إلى أن المزاعم حول سيطرة الإسلاميين على الجيش مصدرها تحالف "صمود" المدني الديمقراطي لقوى الثورة بقيادة عبد الله حمدوك، معتبرا أن بعض قادة هذا التحالف كانت لهم مصالح تجارية مع نظام الرئيس السابق عمر البشير حتى سقوطه.

كما ذكر أن تحالف "صمود" يعكس رغبة قوى إقليمية في إقصاء الإسلاميين، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع وكوادر الصف الأول من قواته ينتمون إلى التيار الإسلامي، وأن الوجود السياسي داخل المؤسسة العسكرية يجب أن يخضع للإصلاح التدريجي وليس للتدمير، معتبرا أن الإسلاميين أصبحوا تيارات سياسية وليست أيديولوجية جامدة.

ورأى مناوي أن المعركة الحالية ستؤدي إلى ظهور قوى سياسية جديدة بفكر حديث، محذرا من استمرار الفراغ السياسي الذي خلفته تشرذم القوى القديمة، ومطالبا بعدم الاعتراف بأي حزب سياسي يقوم على أساس الدين.

وبخصوص التسريبات عن احتمال حل المجلس السيادي، أفاد بأنه لا يملك معلومات مؤكدة، لكنه أبدى موافقته إذا تم وجود مؤسسات أخرى كالبرلمان أو مجلس تشاوري حتى ولو بالتعيين، لضمان عدم ترك السلطة للرجل الواحد.

إعلان

وعن الدور المصري في السودان، أكد مناوي أن مصر وقفت مع السودان في أوقات صعبة، معتبرا أن مصر تفهم جيدا تعقيدات الأزمة السودانية، وموقفها واضح في هذا الشأن.