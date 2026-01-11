ترقب في إسرائيل والأجهزة الأمنية توصي بعدم التدخل في احتجاجات إيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية أوصت القيادة السياسية بعدم التدخل في أحداث إيران، في الوقت الذي طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزرائه التعامل بحذر مع التصريحات المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة هناك منذ 15 يوما.

فقد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية ترى أن أي تدخل إسرائيلي في أحداث إيران سيفسد مسار الاحتجاجات، لذا فهي توصي بعدم التدخل.

وأضافت القناة أن إسرائيل تتابع عن كثب كل خطوة عسكرية إيرانية حتى على مستوى تحريك القوات الأمنية، مشيرة إلى أن التقديرات في إسرائيل تقول إن إيران لن تخاطر بمهاجمتها مع الأزمة الداخلية المتصاعدة.

وفي ذات السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه التعامل بحذر مع التصريحات المتعلقة بملف إيران وأن تمر عبر مكتبه.

كما قال نتنياهو إن إسرائيل تراقب عن كثب الاحتجاجات الجارية في إيران، وأعرب عن أمله أن يتحرر الإيرانيون مما وصفه بالاستبداد.

وأضاف نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة أن إسرائيل تدعم هذه الاحتجاجات وتدين ما سماها المجازر المرتكبة ضد المتظاهرين.

التنسيق مع واشنطن

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب لن تبادر في الوقت الراهن باتخاذ أي إجراء اتجاه إيران، وأن أي خطوة ستتم بالتنسيق مع واشنطن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر إسرائيلية حضرت محادثات أمنية أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي محتمل في إيران.

وقد ذكر مصدر إسرائيلي أن نتنياهو ناقش مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية التدخل الأميركي في إيران خلال مكالمة هاتفية أمس السبت.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن تل أبيب تدعم الشعب الإيراني في ما وصفه بأنه "نضاله من أجل الحرية"، وقال ساعر في مقطع مصوّر نُشر على منصة إكس "ندعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ونتمنى له النجاح".

وأضاف "لا يربطنا أي عداء بالشعب الإيراني. لدينا مشكلة كبيرة، وهي ليست فقط مشكلتنا، بل مشكلة إقليمية ودولية، مع النظام الإيراني الذي يُعد المصدر الأول للإرهاب والتطرف".

احتجاجات متواصلة

وتواصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة لليوم الـ15 في مدن عدة، كما استمر الانقطاع الشامل للإنترنت.

هذا، وأفادت وكالة أنباء فارس بخروج تجمعات احتجاجية وصفتها بأنها محدودة في عدد من أحياء العاصمة طهران الليلة الماضية.

وأضافت أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في منطقة بهارستان التابعة لمحافظة طهران إثر احتجاجات شهدتها المدينة الليلة الماضية.

من جانبها، قالت وكالة تسنيم إن 109 من قوات الأمن والشرطة قتلوا في أعمال الشغب بمناطق عدة في إيران، بينما أفادت منظمة حقوقية بأن 192 قتلوا في الاحتجاجات.

واتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -في مقابلة مع التلفزيون الإيراني- كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار أوامر لمن وصفهم بمثيري الشغب بهدف تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.

ودعا الرئيس الإيراني أفراد الشعب إلى النأي بأنفسهم عن "مثيري الشغب والإرهابيين" حسب تعبيره، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال بزشكيان إن الحكومة مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب والعمل على معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.