ترامب يتخذ إجراءات طارئة بشأن نفط فنزويلا

ترامب أعلن عن خطط لاستثمار الشركات الأميركية الثروات النفطية الفنزويلية بعد اعتقال مادورو (الأوروبية)
Published On 11/1/2026
آخر تحديث: 00:50 (توقيت مكة)

قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا ‍يهدف إلى حماية عوائد بيع النفط ‍الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية من "الحجز أو الإجراءات القضائية".

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الأمر الذي وقعه ترامب الجمعة "يهدف إلى تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية"، مضيفا أن "الرئيس ترامب يمنع الاستيلاء على عوائد النفط ‌الفنزويلية بما ‌قد يقوض الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الاستقرار ‌الاقتصادي والسياسي في فنزويلا".

وشنَّ الجيش الأميركي في 3 يناير/كانون الثاني الجاري هجوما على فنزويلا، اعتقل خلاله الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

ودعا ترامب، الجمعة، مسؤولي شركات النفط للعودة سريعا إلى فنزويلا حيث يسعى البيت الأبيض إلى تأمين 100 مليار دولار من الاستثمارات في هذا الصدد.

ومنذ اعتقال مادورو، تحول ترامب بسرعة إلى تصوير هذه الخطوة على أنها فرصة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة، حيث استولى على عدد من الناقلات التي تحمل نفطا فنزويليا، قائلا إن الولايات المتحدة ستتولى بيع 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الخاضع سابقا للعقوبات وإن بلاده ستسيطر على المبيعات في جميع أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى.

المصدر: وكالات

