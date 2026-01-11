المظاهرات تعم المدن الأميركية احتجاجا على مقتل امرأة برصاص وكالة الهجرة

تظاهر الآلاف في مدينة مينيابوليس الأميركية للمطالبة برحيل قوات الهجرة الفدرالية من المدينة ورفع المتظاهرون شعارات ترفض استمرار حملة اعتقالات تشنها الحكومة الفدرالية ضد المهاجرين غير القانونيين في المدينة، ونددوا بمقتل سيدة برصاص ضابط هجرة وطالبوا بمحاسبته.

وهتف المتظاهرون باسم رينيه نيكول غود (37 عاما) وهي المرأة التي قُتلت برصاص عنصر في إدارة الهجرة والجمارك في المدينة التابعة لولاية مينيسوتا، وسط غضب عارم من استخدام القوة في حملة القمع التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الهجرة.

وتحدّى الآلاف البرد القارس وتدفقوا إلى متنزه مغطى بالثلوج للتجمّع قرب موقع إطلاق النار، ورفعوا لافتات تطالب بخروج إدارة الهجرة والجمارك من مينيسوتا.

ألف مظاهرة

وقال منظمو الاحتجاجات إنه من المقرّر تنظيم أكثر من ألف تظاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مقتل غود، بينما كانت تقود سيارتها.

وفي فيلادلفيا، سار متظاهرون تحت المطر من مبنى البلدية إلى مكتب إدارة الهجرة والجمارك في المنطقة، كذلك شهدت نيويورك وواشنطن وبوسطن تعبئة. ومن المقرّر تنظيم مزيد من الاحتجاجات الأحد.

وتحشد في التعبئة للتظاهرات حركة "لا ملوك" التحالف الذي نظّم في العام الماضي تظاهرات ضد ترامب.

وسعت إدارة ترامب إلى تصوير غود على أنها "إرهابية محلية"، مؤكدة أن عنصر الهجرة الذي أطلق النار عليها تصرف دفاعا عن النفس، لكن السلطات المحلية تنفي بشدة صحة رواية الإدارة وتقول إن اللقطات تبيّن أن سيارة غود كانت تبتعد عن العنصر ولم تكن تشكل خطرا.

في المقابل، دعا رئيس ‍بلدية مينيابوليس جاكوب فراي المتظاهرين إلى الإبقاء على المظاهرات سلمية، مشيرا إلى أن أي ⁠عمل غير قانوني سيصب في مصلحة الرئيس ترامب.