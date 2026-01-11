العليمي: نسعى لحصر السلاح بيد الدولة وعمل المؤسسات من داخل اليمن

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد سيُعيد حصر السلاح بيد الدولة، ويمهّد لعودة المؤسسات اليمنية للعمل بصورة طبيعية من داخل البلاد.

وأكد العليمي، خلال لقاء له اليوم الأحد مع السفيرة البريطانية في اليمن عبدة شريف بالعاصمة السعودية الرياض، نجاح عملية استلام المعسكرات في المحافظتين، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

وأشار إلى أن هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي.

واعتبر العليمي أن نجاح استلام المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرارين العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة، مشيرا إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا كإطار مهني جامع يتولى توحيد القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

وكان العليمي قد أعلن أمس السبت تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، لتتولى قيادة مختلف التشكيلات العسكرية.

كما اعتبر العليمي، خلال لقائه بالسفيرة البريطانية، أن إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه كان قرارا شجاعا ومسؤولا في لحظة مفصلية، عكس إدراكا لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي.

وأكد الحرص على التعامل المسؤول مع ما يترتب على هذا القرار بعقلية تغلب مصالح الدولة "لا بمنطق التشفي"، وفق تعبيره، كما حث على الحرص على منع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن، أمس الأول الجمعة، حل نفسه بعد فشل محاولة قادها في ديسمبر/كانون الأول الماضي للسيطرة على محافظات شرقي وجنوبي البلاد ضمن مشروعه الرامي لانفصال جنوب اليمن عن شماله.