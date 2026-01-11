السودان اليوم.. الحكومة تعود بكاملها للخرطوم

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن عودة الحكومة بكامل عضويتها إلى العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم الأحد، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة للمواطنين والتزاما بالعمل من قلب العاصمة رغم التحديات التي تمر بها البلاد.

وتعهد إدريس، في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في مدينة الخرطوم بحري، بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعاشاتهم.

وشدد على أن الحكومة ستولي احتياجات السكان أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن حكومته طرحت موازنة العام 2026 "دون أعباء إضافية على المواطن"، مؤكدا أنها تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

وكشف في هذا السياق عن توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى نحو 70%، وارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، إضافة إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار والسعر المتداول في السوق الموازي.

عام السلام

كذلك، أعلن إدريس أن عام 2026 سيكون "عام السلام"، وأعرب عن أمله في أن يقود ذلك إلى استدامة التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا رئيس الوزراء إلى التكاتف الوطني وتوحيد الجهود من أجل تجاوز المرحلة الراهنة، مشددا على أن عودة الحكومة إلى الخرطوم تعكس إصرار الدولة على استعادة الاستقرار ووضع السودان على مسار التعافي.

ويُذكر أن الحكومة السودانية كانت قد اتخذت من مدينة بورتسودان شرقي البلاد عاصمة مؤقتة، عقب اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، قبل أن تعلن اليوم عودتها الرسمية إلى العاصمة الخرطوم.