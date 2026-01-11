غامبيا تعترض أكثر من 780 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري

أعلنت السلطات في غامبيا أنها اعترضت أكثر من 780 مهاجرا في 3 مناطق مختلفة، بينما كانوا يستعدون للإبحار نحو جزر الكناري الإسبانية. وبحسب وزارة الداخلية، فإن من بين الموقوفين 233 مهاجرا من السنغال، و197 من غامبيا، و176 من غينيا، و148 من مالي.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من حادث مأساوي شهدته سواحل غامبيا ليلة رأس السنة، حيث غرق قارب يقل عشرات المهاجرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

ورغم أن غامبيا ليست أقرب نقطة أفريقية إلى الأرخبيل الإسباني، فإن تشديد الدوريات البحرية في سواحل السنغال وموريتانيا والمغرب دفع قوارب المهاجرين إلى الانطلاق من مناطق أبعد جنوبا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "لقد لاحظنا بقلق بالغ الزيادة السريعة في أعداد الراغبين في السفر إلى أوروبا عبر البحر باستخدام غامبيا كنقطة انطلاق"، مؤكدة أنها فعّلت فرق عمليات خاصة للتعامل مع الظاهرة.

طريق محفوف بالمخاطر

يذكر أن عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشباب، حاولوا في السنوات الأخيرة الوصول إلى أوروبا عبر جزر الكناري، مستخدمين قوارب مكتظة ومتهالكة. ويعدّ هذا المسار عبر المحيط الأطلسي واحدا من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث تتكرر حوادث الغرق وفقدان الأرواح.