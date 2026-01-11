الاحتلال يعتقل أرملة الشهيد يحيى عياش بتهمة التحريض

أكدت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد اعتقال أرملة القيادي بكتائب القسام يحيى عياش، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى التحريض على شبكة الإنترنت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت هيام عياش في عطلة نهاية الأسبوع بعد "إشادتها ومدحها منظمات إرهابية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق وصفها.

وذكرت الشرطة أنها نقلت هيام عياش إلى وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الضفة الغربية لاستجوابها.

والجمعة، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم أحياء في نابلس، منها منطقة الجبل الشمالي، ودهم عددا من منازل المواطنين وفتشها، قبل أن يعتقل الفلسطينية هيام عياش.

وأضافت المصادر أن الجيش علق لافتة على مدخل منزل عياش عقب اعتقالها، كتب عليها: "اُعتقلت أم البراء بسبب التحريض على شبكة الإنترنت"، مرفقة بصورة لمنشور نسب إليها على فيسبوك.

وفي المنشور المرفق، نعت أرملة الشهيد يحيى عياش، زوجها، المكنّى بـ"أبو البراء"، بذكرى استشهاده في 5 يناير/كانون الثاني.

واستشهد يحيى عياش في 5 يناير/كانون الثاني 1996 بعد أن تمكن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) من تفخيخ هاتف نقال انفجر أثناء تلقيه اتصالا من والده.

ويلقب يحيى عياش بـ"مهندس كتائب القسام"، وكان أحد أبرز قادتها. وانضم إلى المقاومة خلال الانتفاضة الأولى (1987-1993)، وشغل الاحتلال الإسرائيلي في حياته نتيجة قدرته على تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة، ووقوفه وراء عدد من العمليات الاستشهادية التي خلفت قتلى إسرائيليين.