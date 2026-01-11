الأردن يدعم استقرار سوريا ويجري محادثات لمكافحة المخدرات والجرائم العابرة للحدود

قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الأحد، إن المملكة تضع استقرار سوريا في مقدمة أولوياتها الإقليمية، في وقت بحث وزير العدل السوري مظهر الويس مع نظيره الأردني بسام التلهوني، في عمان، تطوير التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

واعتبر حسان، في مقابلة مع التلفزيون الأردني، أن نجاح سوريا هو نجاح للأردن وللمنطقة العربية، مؤكدا دعم الأردن بناء مؤسساتها وبسط سيطرتها على كامل أراضيها.

وأشار حسان إلى أن موضوع الأمن والحدود مع سوريا أساسي ومحوري، مضيفا أن ملف المياه موضوع إستراتيجي وأمن وطني، قائلا: لا بد من الوصول إلى اتفاق عادل مع الجانب السوري فيما يتعلق بالمياه.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 دخل الثوار السوريون دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000).

مباحثات قضائية

في سياق متصل، أكد الوزير التلهوني على "دعم الأردن الكامل لجهود الأشقاء في سوريا لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات"، وشدد على أن "استقرار سوريا ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة ككل".

وأوضح التلهوني أن "المملكة وبتوجيهات ملكية سامية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها في خدمة الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون المؤسسي المشترك".

ولفت إلى أهمية مشاركة التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات القضائية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، بالعاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية لثلاثة أيام، يجريها الوزير السوري إلى الأردن، وفق ما أوردته وكالتا أنباء البلدين السورية "سانا" والأردنية "بترا".

من جانبه، أكد الوزير الويس أن سوريا تطمح إلى رفع مستوى التنسيق مع الأردن بما يخدم مصالح البلدين.

وقال إن المرحلة المقبلة "تتطلب جهدا مشتركا لمكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود"، لافتا إلى أن "التنسيق القضائي والقانوني يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار الجانبان إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الأردنية تنسيقا متزايدا لاجتثاث آفة المخدرات وعدم السماح بأن تكون الأراضي السورية ممرا أو ملاذا لعمليات تهريب وترويج المخدرات.

ومن المقرر أن يواصل الوفد السوري لقاءاته الرسمية في المملكة، لتشمل رئيس المجلس القضائي ومديرية القضاء العسكري والمعهد القضائي ومديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة، للاطلاع على التجارب الرائدة في المنظومة العدلية الأردنية، وفق وكالة "سانا".