إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات بين مقاومين والاحتلال بنابلس

قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح متوسطة خلال ما وصفه بنشاط عملياتي في مدينة نابلس، في اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يطارد مطلق النار على الجندي.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال وذلك عقب تسلل وحدات خاصة إسرائيلية إلى البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأوضح المراسل أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى محيط البلدة القديمة في نابلس.

وأفادت مراسلة الجزيرة في رام الله فاطمة خمايسي، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل عملياتها في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وتواصل بحثها عن مطلق النار، وتدفع بتعزيزات عسكرية لتطويقها وإلقاء القبض على مطلق النار. وهناك اقتحام لمخيم عسكر شرقي نابلس وسط حديث عن مداهمات للمنازل، واشتباكات تسمع بين الحين والآخر".

وشرحت أن ما جرى كان "اقتحام عناصر من قوة المستعربين عبر شاحنتين مدنيتين تحملان لوحتين فلسطينيتين دخلت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس فجر اليوم، وبعد أن اكتشف شباب تلك المنطقة أمر هذه الوحدات الخاصة، أطلق النار عليها، الأمر الذي أدى إلى تراجعها وطلب تعزيزات عسكرية من الجيش الإسرائيلي".

وختمت أن "قوات الاحتلال نشرت قناصة على أسطح عدد من المباني بالبلدة القديمة بالتزامن مع الانتشار العسكري المكثف، ويسمع بين الفينة والأخرى صوت إطلاق نار وسط حصار كامل للمنطقة".

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على فلسطيني حاول دعس جنود بمدينة الخليل.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى شاب مصاب في منطقة خلة حاضور وسط الخليل.