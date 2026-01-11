إجلاء أكثر من 200 سوري على 4 دفعات من السودان

وصل 129 سوريا قادمين من السودان -اليوم الأحد- ضمن عملية الإجلاء التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، في إطار تأمين عودة السوريين إلى وطنهم.

وأعلن مدير إدارة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية -رئيس الوفد التقني السوري في السودان- محمد عبد السلام انتهاء عمليات الإجلاء، موضحا في مؤتمر صحفي عقده في مطار دمشق أن عمليات الإجلاء تمت بشكل طوعي لمن يرغب في العودة، وشملت الدفعات الثلاث الأولى 73 مواطنا بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، بينما ضمت الدفعة الرابعة 129 مواطنا، تحملت أعباءها الهيئة العامة للطيران المدني السوري.

وأضاف أن "إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم بلغ 202 مواطن سوري"، مؤكدا أن "هذه العمليات استثنائية، وهناك عديد من السوريين لا يزالون يرغبون في البقاء في السودان".

ووجه عبد السلام الشكر للحكومة السودانية على تعاونها، "خاصة في ما يتعلق بإعفاء السوريين من غرامات مالية كانت تثقل كاهلهم وتمنعهم من العودة إلى وطنهم".

وختم تصريحه بالتأكيد أن "سوريا تلتزم برعاية مصالح مواطنيها أينما كانوا، والعمل على حفظ كرامتهم في جميع الظروف".

وكانت وزارة الخارجية دعت يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي السوريين في السودان الراغبين في العودة إلى بلدهم لتسجيل بياناتهم عبر رابط مخصص لذلك، تمهيدا لدراسة إمكانية تنظيم عملية إجلاء استثنائية وفق الإمكانات المتاحة والظروف الحالية.