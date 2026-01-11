أوكرانيا تقصف منصات حفر في بحر قزوين وتدين مهاجمة روسيا منشآت الطاقة

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه قصف 3 ‍منصات حفر تابعة لشركة لوك أويل النفطية الروسية في بحر قزوين، كما أعلنت كييف عن بقاء ألف مبنى سكني دون تدفئة بعد هجمات روسية، في حين وصفت روسيا هجمات أوكرانية سابقة بالطائرات المسيرة بأنها "عمل إرهابي".

وأكد الجيش الأوكراني أنه استهدف منصات في ‌فيلانوفسكي ويوري كورتشاجين وفاليري جرايفر، وأشار إلى تسجيل إصابات مباشرة، موضحا أن "هذه المنشآت تُستخدم ‌لدعم ما وصفه بجيش ‌الاحتلال الروسي.

مبانٍ دون تدفئة

وفي هذه الأثناء، قالت سلطات محلية في أوكرانيا، اليوم، إن أكثر ‍من ألف مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال دون تدفئة في أعقاب هجوم روسي مدمر وقع قبل أيام.

وأدى قصف ‍صاروخي على كييف يوم الجمعة إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن المدينة بأكملها تقريبا وسط موجة برد قارس، ولم تتمكن السلطات من إعادة إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة جزئيا إلا بحلول اليوم الأحد.

وقال فيتالي رئيس بلدية كييف على تليغرام إن "الإصلاحات جارية، لكن وضع ‌إمدادات الطاقة في العاصمة لا يزال صعبا للغاية"، كما كتبت يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا "لم يمر يوم واحد هذا الأسبوع دون هجمات على منشآت للطاقة وبنية تحتية حيوية. رصدنا 44 هجوما في الإجمال".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 1100 طائرة مسيرة وأكثر من 890 قنبلة ‍موجهة، وأكثر من 50 صاروخا، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ متوسطة المدى، على أوكرانيا خلال الأسبوع المنقضي.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا انتظرت عمدا اقتراب الطقس من درجة التجمد لتزيد الأمور سوءا على الشعب الأوكراني، ووصف ذلك بأنه "إرهاب روسي بطريقة تستهزئ بالناس وتستهدف المدنيين بالذات".

إعلان

وأرفق زيلينسكي تصريحاته بمقاطع فيديو تظهر الأضرار التي سببتها طائرات مسيرة روسية بأهداف مدنية في كييف ومحيطها، وكذلك في مناطق خاركيف، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك، وأوديسا، وزاباروجيا، وتشيرنيهيف.

ويأتي غياب التدفئة في مناطق من كييف في شتاء قد يكون الأكثر برودة وظلاما ‌حتى الآن، إذ أدت الأضرار التي تراكمت على شبكة الكهرباء الأوكرانية إلى دفع المرافق العامة لحافة ‌الانهيار، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، التي تقل عن 12 درجة مئوية تحت الصفر، إلى 20 درجة تحت الصفر في الأيام القليلة المقبلة.

"عمل إرهابي"

وفي المقابل وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، هجمات الجيش الأوكراني على مقاطعات روسية بالطائرات المسيرة بأنها "عمل إرهابي".

وقالت المتحدثة، في بيان لها تعليقا على استهداف طائرات مسيرة أوكرانية عدة مقاطعات روسية يوم السبت، إن 33 طائرة مسيرة استخدمت في الهجمات الأوكرانية على هذه المقاطعات، وإن أهدافا مدنية تعرضت للاستهداف.

وأشارت زاخاروفا إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وتضرر مبانٍ سكنية ومدرسة ومبانِ إدارية، في مقاطعة فورونيج، وقالت إن "نظام كييف ارتكب جريمة جديدة، وأظهر مرة أخرى جوهره النازي اللاإنساني، وروسيا تدين بشدة هذا العمل الإرهابي"، وأضافت: "جميع منظمي هذه الجرائم ومنفذيها سيعاقبون حتما".

وكان حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف قد أعلن أن الجيش الأوكراني نفّذ مساء السبت هجوما بطائرات مسيرة، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين.