هجوم أوكراني على مستودع نفط وكييف تنشر بيانات جديدة لخسائر روسية

اعلنت موسكو أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة أسفر عن نشوب حريق في مستودع للنفط بمنطقة فولغوغراد جنوب شرقي روسيا، في حين كشف الجيش الأوكراني، اليوم السبت، عن بيانات جديدة بخصوص الخسائر الروسية، مشيرا إلى ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب قبل 4 أعوام إلى نحو مليون و217 ألفا و810 أشخاص.

وقال حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوتشاروف، في منشور على تلغرام، إنه لا إبلاغ عن إصابات، ولكن يتعين إجلاء السكان الذين يعيشون في الجوار.

وبدورها، ذكرت ‌وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 67 طائرة مسيرة أوكرانية حتى ساعات الفجر الأولى.

واستهدفت أوكرانيا البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف ‌إبطال قدرة موسكو على تمويل حملتها العسكرية ضد كييف.

وتقول كييف إن هذه الهجمات تهدف ‌إلى رفع تكاليف المجهود الحربي الروسي والرد ‌على هجمات موسكو المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة في الحرب التي شنتها روسيا منذ نحو 4 سنوات.

بيانات لخسائر

في غضون ذلك قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان، إن من ضمن الرقم المعلن عن الخسائر الروسية 880 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب في 24 شباط /فبراير 2022، نحو 11 ألفا و530 دبابة، و23 ألفا و882 مركبة قتالية، و35 ألفا و908 أنظمة مدفعية، و1597 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1269 من أنظمة الدفاع الجوي.

كما أورد البيان أنه دُمر 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و103 آلاف و414 طائرة مسيرة، و4155 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتان، و72 ألفا و510 من المركبات وخزانات الوقود، و4039 من وحدات المعدات الخاصة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.