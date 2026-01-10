ملادينوف يبحث في رام الله تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب

بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، الجمعة، مع المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، سبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، في ظل ترتيبات دولية يجري الإعداد لها.

وجاء اللقاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، غداة محادثات أجراها ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وسط تقارير عن ترشيح واشنطن للمسؤول الأممي السابق لتولي دور في ما يسمى "مجلس السلام الخاص بإدارة قطاع غزة".

وقال الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس، إنه جرى خلال لقائه مع ملادينوف " التركيز على الأوضاع في قطاع غزة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وآليات تنفيذ خطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803″.

وشدد الشيخ ، في بيان له، على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، داعيا إلى ربطه سياسيا وإداريا وقانونيا بالسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق مبدأ السلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وتطرق اللقاء إلى دور اللجنة الإدارية الفلسطينية وأجهزة الشرطة والأمن في تولي مهامها داخل قطاع غزة، بما يرسخ ارتباط القطاع بالسلطة الفلسطينية بصفتها الجهة ذات السيادة والشرعية.

كما جرى التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، باعتباره أحد استحقاقات تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.

وكان مجلس الأمن قد صادق على خطة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبموجب الخطة المؤلفة من 20 بندا، سيُدار قطاع غزة عبر لجنة فلسطينية انتقالية مؤقتة من التكنوقراط غير الحزبيين، تحت إشراف ومتابعة "مجلس السلام".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حذرت من أن تصعيد الاحتلال لخروقاته قد يعرض الاتفاق لخطر الانهيار.

إعلان

ويُفترض بموجب المرحلة الثانية أن تنسحب إسرائيل تدريجيا من مواقعها في غزة، وأن تنتشر قوة دولية لحفظ الاستقرار.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة، أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.