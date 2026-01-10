مستشار الرئاسة اليمنية: اللجنة العسكرية ستواجه أي تمرد من الحوثيين

أكد الدكتور ثابت الأحمدي، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية، أن تشكيل لجنة عسكرية عليا سيتيح إعادة تنظيم كل التشكيلات العسكرية في البلاد بصورة نظامية وفق الدستور والقانون واللوائح العسكرية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتهيأ سياسيا وعسكريا في حال رفضت "مليشيا الحوثي" الخيارات السلمية.

وأضاف الأحمدي أن جميع الفصائل الأخرى ضمن إطار الشرعية ملتزمة بالقرارات ولم تعلن عن أي تمرد، محذرا من أن أي تحد من الحوثيين سيواجه قرارا مختلفا عن القرارات السابقة.

وأوضح الأحمدي، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة من الرياض، أن كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ركزت على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

الشفافية أمام الشعب في مواجهة المستجدات.

توحيد الجيش اليمني باحتواء جميع التشكيلات العسكرية في الشمال والجنوب.

ضمان عدم وجود أي تشكيل أو مليشيا تعمل خارج إطار الدستور والقانون وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار مستشار الرئاسة إلى أن اللجنة العسكرية العليا، التي سيتم الإعلان عن أعضائها خلال الأيام القادمة، ستحدد الآليات والضوابط والأطر القانونية لتوحيد عمل جميع القوات، بما يضمن خضوعها لإمرة قيادة واحدة، وإعادة المؤسسات العسكرية إلى هيكلية نظامية موحدة.

وحول الجنوب اليمني، أفاد الأحمدي بأن الرئاسة تعد حاليا حوارا وطنيا جنوبيا شاملا يضم كافة الفصائل والمكونات والتيارات السياسية، للخروج برؤية سياسية موحدة للقضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية الجامعة، بعد تجاوز الاختلالات السابقة وفرض النظام على المناطق التي كانت تشهد عبثا أمنيا.

وأشار الأحمدي إلى أن جميع الفصائل منضوية ضمن الشرعية وملتزمة بالقرارات الجديدة، مؤكدا أن أي مليشيا، وعلى رأسها الحوثيون، إذا تمردت على هذه الإجراءات، ستواجه إجراءات صارمة مختلفة عن القرارات السابقة، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة واستقرار الجيش اليمني، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع تحالف دعم الشرعية لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق اليمنية.