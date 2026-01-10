مسؤولون أميركيون سابقون: غزو غرينلاند سيكون حماقة إستراتيجية

أرسل مسؤولون أميركيون سابقون رفيعو المستوى مذكرةً إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس، يحذرون فيها من استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على جزيرة غرينلاند الغنية بالمعادن النادرة، وذلك وفقاً لنسخة من المذكرة اطلع عليها موقع أكسيوس.

وتأتي هذه المذكرة -التي تحمل توقيع 15 شخصية بارزة ممن عملوا في الإدارتين الجمهورية والديمقراطية- بينما يتزايد القلق في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدانمارك من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين كبار آخرين بـ"أن الولايات المتحدة قد تستولي على الجزيرة بالقوة".

ومن بين الموقّعين على المذكرة 4 سفراء أميركيين سابقين لدى الناتو، و3 مساعدين سابقين لوزير الخارجية لشؤون أوروبا، و3 مسؤولين سابقين في البيت الأبيض لشؤون أوروبا.

وتم إرسال المذكرة إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، بهدف حشد المزيد من المعارضة من المشرعين.

وتؤكد المذكرة على دور الدانمارك المهم كحليف للولايات المتحدة، وتشير إلى وجود العديد من الطرق التي تمكن الولايات المتحدة من ضمان مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية في غرينلاند دون التهديد باستخدام القوة.

وجاء في المذكرة أن تهديدات الرئيس ترامب باستخدام القوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القسرية للاستيلاء على غرينلاند من الدانمارك تُعد "حماقة إستراتيجية على المدى القريب والبعيد".

تدمير الناتو

وحذر الموقعون على الرسالة من أن أي غزو أميركي لجزيرة غرينلاند قد يدمر حلف الناتو، وسيُؤلب الدانمارك على الولايات المتحدة بعد أن كانت في السابق من أوائل الدول التي استجابت لطلبات الدعم الأميركية في العديد من الأزمات الدولية، وفي مكافحة الإرهاب ومواجهة الأنشطة الروسية والصينية في القطب الشمالي.

ويوصي المسؤولون الأميركيون السابقون في المذكرة بأنه بدلاً من التهديدات بالاستيلاء على غرينلاند بالقوة، ينبغي للإدارة الأميركية معالجة التهديدات في منطقة القطب الشمالي من خلال حلف الناتو وعبر التعاون مع الدانمارك.

وفي أحدث تلك التصريحات، جدد الرئيس ترامب الجمعة تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "الاستيلاء" على غرينلاند، وذلك لقطع الطريق أمام روسيا أو الصين لكيلا يكون لهما موطأ قدم في الجوار الأميركي.

ويصر ترامب على ضرورة أن تستحوذ بلاده على جزيرة غرينلاند لضمان أمنها، وقال "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند، وهذا ما ستفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك".