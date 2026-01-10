شاهد.. مسيّرة تضرب مبنى محافظة حلب

قال مراسل الجزيرة في حلب إن طائرة مسيرة استهدفت مبنى محافظة حلب وسط المدينة، الذي عقد فيه مؤتمر وزيري الإعلام والشؤون الاجتماعية ومحافظ حلب قبل قليل.

وأفاد مصدر طبي للجزيرة إن 3 مدنيين بينهم طفل أصيبوا جراء استهداف مسيرة حي الفردوس جنوبي حلب.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر أمني سوري للجزيرة أن مسيرات تابعة لقوات قسد تحلق في سماء حلب.

في المقابل، قالت قسد إنها تؤكد بشكل قاطع أن قواتها لم تستهدف أي منطقة مدنية في حلب.