مراسل الجزيرة: مسيرة لقسد تستهدف مبنى محافظة حلب وسط المدينة

قال مراسل الجزيرة في حلب إن طائرة مسيرة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت مبنى محافظة حلب وسط المدينة، والذي عقد فيه مؤتمر وزيري الإعلام والشؤون الاجتماعية ومحافظ حلب.

وذكر مصدر أمني سوري للجزيرة أن مسيرات تابعة لقسد تحلق في سماء حلب، وأفاد مصدر طبي للجزيرة أن 3 مدنيين بينهم طفل أصيبوا جراء استهداف مسيرة تابعة لقسد حي الفردوس في مدينة حلب.

وفي وقت سابق من قصف حي الفردوس، قال مصدر أمني سوري للجزيرة إن مسيرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية تحلق في سماء حلب.