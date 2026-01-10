محافظ عدن الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى محافظ عدن الجديد عبد الرحمن شيخ اليافعي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اليافعي أدى اليمين أمام العليمي في الرياض إثر "تعيينه وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن" وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.

وأضافت أنه عقب القسم الدستوري، اجتمع العليمي مع اليافعي، وجرى بحث أولويات المرحلة المقبلة عقب نجاح عملية استلام المعسكرات، وفي المقدمة تطبيع الأوضاع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون "تمهيدا لمرحلة واعدة من التنمية، والإعمار في العاصمة المؤقتة عدن".

ونقلت الوكالة عن العليمي تشديده على أولوية توحيد القرار الأمني، وتعزيز دور اللجنة الأمنية في المحافظة، بما في ذلك احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من صلاحياتها الحصرية.

ووجه العليمي بالعمل مع الحكومة على تحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات الإدارية، وتحسين الإيرادات المحلية والسيادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة الثقة بالمدينة، ومينائها العريق كمركز تجاري عالمي.

وكان اليافعي أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، عند تأسيسه في 11 مايو/أيار 2017.

والجمعة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وفق بيان مصور بثته قناة اليمن الحكومية، وتلاه الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس عبد الرحمن الصبيحي.

وقال الصبيحي إن حل المجلس جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتمهيدا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده بالسعودية، الذي دعت إليه المملكة في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

إعلان

وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد مواجهات عسكرية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بين قوات الانتقالي من جهة، والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، بعدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن.

ومع رفض الانتقالي خلال الفترة الأخيرة دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب، وبعد مواجهات عسكرية لأيام، استعادت قوات "درع الوطن" حضرموت والمهرة، وأعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، كما يجري حاليا تسلم تلك القوات لبقية المناطق في الضالع وسقطرى بعد إعلان الانتقالي حل نفسه.

وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات.