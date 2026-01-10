محافظ حلب: بدأنا إعادة النازحين لبيوتهم وسنواجه أي خروج على القانون

عزا محافظ حلب عزام الغريب المواجهات التي شهدتها المدينة منذ أيام إلى عدم التزام قوات قسد باتفاق أبريل/نيسان الماضي، مؤكدا انتهاء الأزمة والشروع بإعادة النازحين لبيوتهم.

وأضاف -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- أن بقاء هذه القوات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود أحدث توترا في المدينة على مدار الشهور الـ8 الماضية، لأنها استهدفت قوى الأمن الداخلي التي كانت في الحيَّين المذكورين لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن الحكومة رصدت دخول نحو 200 من المطلوبين في جرائم وقضايا جنائية إلى الأشرفية والشيخ مقصود، مما دفع الحكومة لتعزيز قواتها بهما، رغم أنها تحلت بالصبر حرصا على حياة الناس، حسب قوله.

لكن "استفزازات قسد للقوات الحكومية" تصاعدت خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى قصف مناطق سكنية أوقع 6 قتلى، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نحو 70 مصابا، وهو ما دفع الحكومة للتدخل من بسط السيطرة على المدينة، حسب الغريب.

وأنشأت الحكومة لجنة مركزية لتلبية احتياجات المدينة المختلفة، وهو ما عزز من القدرة على الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، التي قال الغريب إنها كانت تمثل أولوية حكومية.

إعادة النازحين

كذلك وفرت الحكومة التعامل اللائق لنحو 155 ألف سوري نزحوا من منطقة الاشتباكات إلى أحياء أخرى، وأمنت لهم الاحتياجات الأساسية، حسب الغريب، الذي أكد البدء في إعادة هؤلاء لمنازلهم عبر حافلات توفرها الحكومة.

وبدأت الحكومة في تهيئة الظروف الأمنية والخدمات تمهيدا لإعادة النازحين، وذلك بعد دخول قوات الأمن الداخلي والدفاع المدني والبلدية والصحة لحي الشيخ مقصود، وفق ما أكده محافظ حلب.

وعادت الحياة تدريجيا لحي الأشرفية وبني زيد، ومن المتوقع أن تعود لطبيعتها تماما في حي الشيخ مقصود غدا الأحد، حسب الغريب، الذي أكد دخول قوات حكومية لتأمين الحي.

وأعرب الغريب عن أسفه على سلوك قوات قسد، واتهمهم بمنع المدنيين من الخروج عبر الممرات الآمنة التي حددتها هيئة العمليات بالجيش، ومحاولة استخدامهم دروعا بشرية، مؤكدا أن الدولة تواصل العمل على إنهاء هذه الممارسات الخارجة عن القانون.

إعلان

وأكد أن تأمين المدينة وتفكيك الألغام يمثلان أولوية في اللحظة الحالية حتى يتمكن الناس من العودة لحياتهم الطبيعية، مشيرا إلى استئناف الدراسة وتفعيل عدد من المراكز الصحية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وخلال المؤتمر نفسه، نقل وزير الإعلام حمزة المصطفى عن هيئة العمليات التابعة للجيش السوري انتهاء العمليات بدءا من الساعة 3 عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، والشروع في ترحيل مسلحي قسد المتحصنين في مشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة بعد سحب أسلحتهم، وتسلم الجيش المرافق الصحية والحكومية كافة وتسليمها لمؤسسات الدولة.

انتهاء العملية

وكان الجيش السوري أعلن -في وقت سابق اليوم السبت- استكمال العملية الأمنية في حي الشيخ مقصود، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري تأكيدها "نعلن عن الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل".

وأهابت الهيئة بأهالي حي الشيخ مقصود للبقاء في منازلهم "بسبب اختباء عناصر قسد وحزب العمال الكردستاني".