كيف علق مغردون على دخول الأمن السوري حي الشيخ المقصود بحلب؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التطورات التي تشهدها مدينة حلب السورية، ونشر بعضهم مشاهد تظهر اللحظات الأولى لدخول قوات الأمن السوري إلى حي الشيخ مقصود بحلب شمالي سوريا.

فقد أعلن الجيش السوري صباح اليوم السبت عن قرب انتهاء عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود بعد أن دخل إليه إثر معارك مع مقاتلي قسد استمرت لأيام.

واللافت أنه خلال انشغال السلطات السورية بتنظيم الأمور في حي الشيخ مقصود، وثقت العدسات شيئا يحلق في سماء حلب، حيث ألقت قسد مسيّرة من بلدة ديرحافر بريف حلب استهدفت مبنى الأمن العام في المدينة، مما أسفر عن إصابة عنصر.

وبعد ذلك استهدفت مسيّرة أخرى مبنى محافظة حلب الذي عقد فيه مؤتمر وزيري الإعلام والشؤون الاجتماعية ومحافظ حلب.

ونفت قوات قسد أن تكون قد استهدفت مناطق مدنية في حلب.

واستنادا لوزير الإعلام السوري، فإن من تبقوا من مقاتلي قسد تحصنوا في مستشفى الياسين بعد اتخاذهم مدنيين دروعا بشرية.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن نحو 300 عنصر من قسد كانوا في حي الشيخ مقصود صباح اليوم السبت، وإن بعض القوات والقادة انسحبوا من حلب ليلا إلى شمال شرق سوريا.

وكانت السلطات السوريةَ منحت أمس مهلة لمقاتلي قسد للخروج بأسلحتهم الخفيفة نحو بلدة ديرحافر بريف حلب الشرقي. وعند قدوم الحافلات المخصصة لنقلهم، انقلب المشهد، وبدأ عناصر قسد بإطلاق النار نحو الحافلات قبل بدء عملية النقل.

تعليقات

وعلق سوريون على إعلان السلطات السورية دخول حي الشيخ المقصود بعد أيام من المواجهات مع قوات قسد. ورصدت حلقة (2025/1/10) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

وجاء في تعليق أبو نوح:

"الواقع يقول إن اتفاق مارس/آذار انتهى، والممسك الآن بزمام قسد هم فريق حزب العمال الكردستاني، الذي سيختار الخيار الانتحاري كما اختاره في الشيخ مقصود". بواسطة

ويرى أحمد أن

"الشيخ مقصود مُحرّر بالكامل، وبالتالي حلب كلها لبست الأخضر، وعقبال ريفها الشرقي والجزيرة السورية، عملية ناجحة بكل المقاييس". بواسطة

أما سامي فيدعو إلى ضرورة انخراط الجميع في مؤسسات الدولة، بقوله: