كيف استعاد جراح بريطاني حياته بعد 30 عاما من إدمان الكحول؟

في قصة غريبة نشرتها التايمز البريطانية، روى الجراح البريطاني البارز تشارلز نولز وزوجته آني كيف كاد الإدمان على الكحول ينهي حياتهما، ويدمر علاقتهما الزوجية، ثم كان التوقف عن الشرب نقطة فاصلة أنقذت كل شيء.

وذكرت الكاتبة آن ماكستد في تقريرها أن نولز (57 عاما)، كان يشرب ما يصل إلى 140 جرعة كحول أسبوعيا، لكن المثير أنه برغم ذلك، استمر في أداء عمله بكفاءة عالية، وتدرج مهنيا حتى أصبح أستاذا للجراحة في جامعة كوين ماري في لندن ومتخصصا في أمراض الأمعاء.

وحتى بعد إنجابهما ابنة عام 2001 وابنا عام 2005 -وهو العام نفسه الذي عُين فيه استشاريا في الجراحة- واصل تشارلز الشرب بكثافة. ولم يكن يشرب قبل العمل أو أثناءه، لكنه كان يتجه مباشرة إلى الحانة بعده.

لكن خلف هذا النجاح المهني، كان زواج نولز الذي دام أكثر من عقدين يتآكل ببطء، توضح ماكستد، إذ إن شرب الكحول لم يكن مجرد عادة، بل أصبح العلاقة الأساسية في حياة تشارلز، على حساب زوجته وأطفاله. ومع مرور الوقت، تحول الشرب من مناسبات اجتماعية إلى نمط حياة يومي.

وتقول الكاتبة إن الزوجة آني (56 عاما) -وهي أخصائية تصوير طبي سابقة ومديرة عليا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية- لم تكن تعتبر نفسها مدمنة، بل تصف نفسها بأنها من الذين لا يظهر عليهم الإدمان الصريح، لكنهم يعتمدون على الكحول وسيلة للتكيف، علما بأنها كانت في أسوأ حالاتها تشرب زجاجة كاملة كل ليلة.

وتوضح الكاتبة أن الأزمة بلغت ذروتها في 2008، عندما حاول تشارلز الانتحار بإلقاء نفسه في نهر التيمز، وأُوقف في اللحظات الأخيرة، ليُشخص بعدها بإدمان الكحول والاكتئاب الحاد.

يقول الزوجان إن لهما "زواجين"، فالتوقف عن الشرب لم يكن نهاية المعاناة فقط، بل بداية علاقة جديدة تطلبت منهما تعلم التواصل من دون كحول

وتضيف ماكستد أن الطبيب الجراح تشارلز تأرجح لسنوات بين الامتناع والانتكاس، إلى أن جاء التحول الحاسم عام 2016، خلال عطلة عائلية في الولايات المتحدة، حين وجد نفسه وجها لوجه مع فكرة الانتحار مرة أخرى، وهذه المرة بمسدس.

في تلك اللحظة، قرر قطع علاقته بالكحول نهائيا، وهو قرار التزم به منذ ذلك الحين، وانتهت رحلة إدمانه التي استمرت 30 عاما.

وتوضح الكاتبة أن تعافي تشارلز من إدمان الكحول أعاد ترميم علاقته بأطفاله، وغيّر حياة الأسرة بشكل جذري.

لكن المفارقة -تتابع ماكستد- أن هذا التعافي سلط الضوء على إدمان الزوجة آني نفسها، غير أنها كذلك وبعد سنوات من المحاولات المتكررة، قررت في 2022 التوقف عن الشرب، لتكتشف بدورها تحسنا كبيرا في صحتها الجسدية والنفسية.

اليوم، يقول الزوجان إن لهما "زواجين"، فالتوقف عن الشرب لم يكن نهاية المعاناة فقط، بل بداية علاقة جديدة تطلبت منهما تعلم التواصل من دون كحول، وتعرف كل منهما على الآخر من جديد.