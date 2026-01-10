كاراكاس تبحث توسيع علاقاتها مع واشنطن وترامب يركز على النفط الفنزويلي

أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس الجمعة أنها بدأت بحث إمكانية توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان إن فنزويلا "قررت بدء عملية دبلوماسية يغلب عليها طابع الاستكشاف مع حكومة الولايات المتحدة، بهدف إعادة إقامة تمثيل دبلوماسي في كلا البلدين". وأوضحت أن وفدا فنزويليا سيزور الولايات المتحدة لإجراء تقييمات.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المسؤولين الأميركيين يبحثون "إمكانية استئناف تدريجي" لعمليات السفارة في فنزويلا الواقعة في أميركا الجنوبية.

تأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه واشنطن وكاراكاس رغبتهما في التعاون إثر العملية العسكرية الأميركية التي جرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتولي نائبته ديلسي رودريغيز الرئاسة مؤقتا.

بعثات متبادلة بين كاراكاس وواشنطن

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن "بعثة دبلوماسية من الخارجية الأميركية" وصلت لإجراء "تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي".

وأضافت أنه "سيتم إرسال بعثة دبلوماسية فنزويلية إلى الولايات المتحدة للقيام بمهام دبلوماسية مقابلة"، مؤكدة أن "فنزويلا تشدد على أن الحفاظ على السلام يتم عبر الحلول الدبلوماسية وليس التصعيد".

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين رفيعي المستوى زاروا كاراكاس الجمعة للنظر في احتمال إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة المغلقة منذ عام 2019.

وأفاد المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة الصحافة الفرنسية بأن كبير الدبلوماسيين الأميركيين في كولومبيا المجاورة جون ماكنمارا وأفرادا آخرين من الطاقم "سافروا إلى كاراكاس لإجراء تقييم أولي لاحتمال استئناف العمليات على مراحل".

ترامب والنفط الفنزويلي

بدوره قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إطلاق سراح السجناء السياسيين في فنزويلا مؤشر على "السعي نحو السلام"، وإنه ألغى موجة ثانية من الهجمات كان مخططا لها.

إعلان

وأوضح ترامب أن "كبريات الشركات النفطية بالعالم ستكون بالبيت الأبيض اليوم (الجمعة) في اجتماع سيخصص بشكل شبه كامل لمناقشة النفط الفنزويلي، وعلاقتنا طويلة الأمد مع فنزويلا وأمنها وشعبها".

وأضاف أن "خفض أسعار النفط للشعب الأميركي سيكون عاملا بالغ الأهمية في اجتماع الشركات النفطية بالعالم اليوم".

وكان ترامب قد طالب بمنح الولايات المتحدة حق الوصول الكامل إلى قطاع النفط الفنزويلي بعد أيام من اعتقال مادورو، بحسب ما نقلته مصادر أميركية مؤكدة أن واشنطن تعتزم السيطرة على مبيعات وإيرادات النفط الفنزويلي إلى أجل غير مسمى.