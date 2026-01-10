قسد تتهم تركيا بالتدخل المباشر ضدها في سوريا

اتهمت قوات قسد تركيا باستهداف إحدى نقاطها العسكرية جنوب مدينة الطبقة شمالي سوريا، بطائرة مسيرة، ووصفته بأنه تصعيد خطير، بينما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب التركي.

وقال المركز الإعلامي لقسد في بيان إن طائرة مسيرة تركية من طراز "آقنجي" استهدفت نقطة عسكرية في منطقة حقل الثورة جنوب مدينة الطبقة قرب الرقة، مساء اليوم السبت، ما أسفر عن أضرار مادية.

وأضاف البيان أن الاستهداف يمثل "تصعيدا خطيرا يؤكد التدخل التركي المباشر في سوريا وينذر بتوسع الصراع القائم في المنطقة".

وذكرت قسد أن هذا الاستهداف يعد "الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية التهدئة التي أعقبت معركة سد تشرين" في إشارة للاشتباكات التي جرت في المنطقة في يناير/كانون الثاني 2025، معتبرة أن الاستهداف "يشكل خرقا واضحاً للتفاهمات القائمة، ويكشف إصرار الجانب التركي على لعب دور عسكري مباشر في سوريا".

ويأتي هذا البيان بعد أن أعلنت السلطات السورية بدء نقل مقاتلين أكراد من حي الشيخ مقصود، وهو آخر حيّ تحصنوا فيه في مدينة حلب، نحو مناطق "الإدارة الذاتية الكردية" في شمال شرق البلاد، فيما نفت قسد صحة ذلك، مؤكدة استمرار المعارك المتواصلة منذ أيام.

وكانت الاشتباكات بين قسد والجيش السوري قد اندلعت الثلاثاء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وأدّت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وفق أرقام من الطرفين، ونزوح 155 ألف شخص من الحيين بحسب محافظ حلب.