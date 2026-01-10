معاناة فلسطيني فقد ربع جمجمته في غزة

خلّفت الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، الذين يحتاج عدد كبير منهم إلى السفر للعلاج خارج القطاع.

حازم جودة، من بين هؤلاء الجرحى، بعد أن أُصيب في الرأس بإصابات بالغة أدت إلى فقْد ربع جمجمته.

وقال حازم، الذي يعيش داخل خيمة نزوح في المحافظة الوسطى (دير البلح)، للجزيرة مباشر إنه في حاجة ماسة للسفر خارج القطاع من أجل العلاج.

وأضاف أن انعدام وسائل التدفئة في ظل البرد الشديد يفاقم من معاناته، خاصة مع تأثير البرودة على أعصابه نتيجة الإصابة، التي أثرت كذلك في قدرته على الرؤية والتوازن.

وأوضح حازم أنه بحاجة لتكملة العلاج خارج قطاع غزة، إذ يحتاج إلى عملية ترقيع لعظام الرأس، وهو ما لا يتوافر في مستشفيات القطاع.

وأشار إلى أن لديه ابنتين تحتاجان أيضا لتلقي العلاج في الخارج لأنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الكبيرة تعاني من شلل دماغي فيما تعاني الثانية من كف للبصر، بحسب التقارير الطبية.

وقال حازم إنه يحاول جاهدا القيام بأي شيء لتدفئة نفسه وأولاده، لأن الخيمة التي يعيشون فيها لا تحميهم من البرد والأمطار.

وأوضح أن البرد الشديد فاقم معاناته ويسبب له صداعا دائما نتيجة إصابته في رأسه، كما أن العدد الكبير من الشظايا داخل جسده تسبب له مشاكل في الأعصاب مما يمنعه من الحركة.

وطالب حازم بضرورة فتح معبر رفح أمام سفر الجرحى والمرضى للحصول على العلاج، مشيرا إلى أن العملية التي يحتاجها تتضمن فتح الرأس بشكل كامل، وهو ما يتطلب تعقيما كاملا، وهذا أمر يتعذر حدوثه في قطاع غزة.

مريم وحبيبة، ابنتا حازم، شاركتا والدهما أمنيته في السفر إلى خارج القطاع من أجل العلاج.

وروتا للجزيرة مباشر كيف تدخل مياه الأمطار إلى داخل الخيمة البالية التي يعيشون فيها، مما يتسبب في بلل ملابسهم والفراش الذي ينامون عليه، وسط محاولات يائسة من جانب الأب والأم لتخفيف الأوضاع السيئة التي تعيشها العائلة.