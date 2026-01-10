واشنطن ترفض اتهامات إيران لها بتأجيج الاحتجاجات

وصفت واشنطن الجمعة اتهامات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لها بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في ايران بأنها "وهمية"، جاء ذلك في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتدخل إذا قمعت طهران المتظاهرين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، ردا على مواقف أدلى بها عراقجي خلال زيارة إلى لبنان "يعكس هذا التصريح محاولة وهمية لصرف الأنظار عن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الإيراني في الداخل".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

وأكد عراقجي -في مؤتمر صحفي الجمعة خلال زيارة يقوم بها إلى لبنان- أن "التجربة السابقة للعمل الأميركي العسكري ضد إيران كانت فاشلة، وستفشل مجددا إذا حاولوا تكرارها".

وكان عراقجي قد أكد أن طهران لا ‍تزال منفتحة على المفاوضات مع الولايات المتحدة "إذا ⁠جرت على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، لكنه اعتبر أن إيران "مستعدة أيضا للحرب إذا ‌كان ذلك هو هدف واشنطن"، حسب قوله.

واتسعت الاحتجاجات في إيران وسط أجواء من الشد والجذب، حيث خرجت مظاهرات مؤيدة للنظام ردا على موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في وقت تواصَل فيه قطع الإنترنت وارتفعت حدة خطاب المسؤولين الإيرانيين تجاه واشنطن وتل أبيب.

ونشر ناشطون مقاطع تظهر تجمعات احتجاجية في أحياء من العاصمة طهران، إضافة إلى مدن أصفهان ومشهد وكرمانشاه وأراك وبابل، حيث ردد المحتجون شعارات مناوئة للنظام، وسط وجود أمني مكثف.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية، بعد أن وصل سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات متدنية، وارتفع الدولار بنسبة تتجاوز 21% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وحده.

وسبق أن أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي في البلاد، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

في المقابل، شدد المرشد الأعلى علي خامنئي في تصريحات -أمس الجمعة- على أن إيران لن تتسامح مع من وصفهم بـ"المرتزقة" الذين يعملون لصالح الأجانب، محذرا مثيري الشغب الذين يسعون لإرضاء الرئيس الأميركي عبر تخريب الممتلكات العامة.

وتعد هذه الاحتجاجات الأوسع في إيران منذ مظاهرات العامين 2022 و2023، التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها عند شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس.