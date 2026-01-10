رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا بقيادة التحالف

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز القوات العسكرية للمرحلة القادمة في حال استمرار تعنت ما سماها "المليشيا الحوثية" ورفضها الحلول السلمية.

وأكد العليمي في خطاب وجهه للشعب اليمني، نجاح عملية "استلام المعسكرات" في محافظات عدن وحضرموت والمهرة وبقية المناطق المحررة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت "لحماية المواطنين وتحصين المركز القانوني للدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، بمسؤولية عالية من المؤسسات الأمنية والعسكرية وبدعم من الأشقاء في التحالف".

كما أعلن العليمي الاستجابة لمناشدات المكونات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية السعودية.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن "القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات العهد الجديد، مؤكدا على الالتزام بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية وبضمانات إقليمية ودولية، مع التعهد بدعم مخرجات هذا الحوار بكل إخلاص".

وفيما يخص التحديات القائمة، حمّل العليمي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإيران المسؤولية الكاملة عن معاناة اليمنيين، واصفا إياها بنتاج طبيعي للانقلاب.

وخيّر الحوثيين بين "الجنوح للسلم أو استكمال المعركة"، داعيا كل من "ضل الطريق" إلى تسليم السلاح والعودة إلى صف الدولة، كما جدد تعهده بالتزام الدولة بالشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية وردع التهديدات العابرة للحدود.

وفي الشأن المحلي، أصدر العليمي توجيهات صارمة للمحافظين بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات الحيوية والظروف المعيشية للمواطنين، كما وجه قرارات لرعاية أسر القتلى وعلاج المصابين جراء التصعيد الأخير في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك تعويض المدنيين المتضررين.