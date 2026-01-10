إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالخليل

أُصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على شاب في حي الجعبري بمدينة الخليل، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية دهس، ما أدى إلى إصابته.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة الشاب في منطقة خلة حاضور في مدينة الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة في خلة حاضور، ما أدى لإصابة مواطن.

وذكرت وفا أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إلى المصاب، قبل أن يعتقله.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا أوليا عن محاولة الدهس في الخليل ويقوم بالتحقيق بالأمر مضيفا أنه لا توجد إصابات ضمن عناصره.