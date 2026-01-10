عاجل | الجيش السوري لوكالة سانا: انتهاء تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل
عاجل | الجيش السوري: نهيب بأهالي حي الشيخ مقصود البقاء في منازلهم بسبب اختباء عناصر قسد وحزب العمال الكردستاني
عاجل | مراسل الجزيرة: دوي انفجارات وإطلاق نار في حي الشيخ مقصود في حلب
عاجل | مراسل الجزيرة: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد بحي الشيخ مقصود في حلب
عاجل | سانا عن مصدر عسكري: اعتقال عدد من عناصر تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود ومصادرة أسلحة ثقيلة ومتوسطة
عاجل | المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك: أكدت التزامنا بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب وضمان الانسحاب السلمي لقسد
عاجل | المبعوث الأميركي إلى سوريا: أكدت استمرار الجهود لتنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الأزمة بالسويداء وتحقيق الاستقرار
عاجل | توم براك: بحثت مع وزير الخارجية الأردني آخر التطورات في سوريا
